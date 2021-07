Planète influenceurs. Benedetta Rossi, la chroniqueuse culinaire la plus populaire d'Italie

Benedetta Rossi dans une des vidéos de cuisine de sa chaîne YouTube, 5 juillet 2021 (CAPTURE D'ECRAN)

Quand elle se présente, elle ne donne que son prénom. Benedetta Rossi est l'influenceuse culinaire la plus suivie, la plus populaire d'Italie. Sa marque de fabrique est la simplicité, elle est pourtant invitée partout et notamment dans les plus grandes émissions de la 1e chaîne de la télévision publique, la Rai Uno.



Benedetta Rossi a bientôt 50 ans. Cela fait dix ans qu'elle s'est lancée dans les recettes de cuisine sur les réseaux sociaux. La vocation lui est pourtant venue très jeune : "À 2 ans et demi ou 3 ans, ma tante m'a emmenée dans la cuisine, elle m'a mise sur un tabouret et avec elle j'ai commencé à jouer avec la farine, les œufs, la pâte. J'ai adoré ça !"



Ce qui fonctionne avec Benedetta c'est son côté spontané, elle ne se donne surtout pas des airs de chefs et cultive l'authenticité dans ses recettes comme dans la vie. Elle n'a jamais déménagé de sa maison de la région des Marches où elle vit avec son mari et son chien, malgré ses revenus qui ont explosé (elle a écrit cinq livres qui totalisent plus de 800 000 exemplaires vendus, elle a une émission de télévision, des revenus publicitaires) et malgré sa notoriété. Benedetta Rossi n'a pas changé.

C'est ma force : personne ne m'a fait changer, même avec tout ce qui m'est arrivé ! Benedetta Rossi influenceuse culinaire

"Ce qui m'encourage à rester moi-même, dit-elle, ce sont les gens que je rencontre - pendant les présentations de mes livres par exemple - et qui me glissent à l'oreille : 'S'il te plait Benedetta ne change pas !' Moi je suis sans filtre."

L'anti-diva, l'anti-bimbo, l'anti-velina comme ces présentatrices de la télévision italienne... Benedetta est une femme de maison qui peut être critiquée aussi, pour son accent notamment, celui des Marches.. On lui a même proposé des cours de diction. Mais ça aussi elle l'a refusé, au nom de l'authenticité.

>> La chaîne YouTube de Benedetta Rossi