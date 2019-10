On s'y emploie. Trop de bruit au travail

Le bruit au travail concerne aussi les salariés au bureau. (SIMON GUILLEMIN / HANS LUCAS)

Philippe Metzger est secrétaire général de cet événement annuel, la semaine de la santé auditive au travail.

franceinfo : de quels bruits se plaignent les salariés ?

Philippe Metzger : les salariés se plaignent de beaucoup de bruits, même si la législation impose qu'à partir de 80 décibels les employeurs doivent mettre des protection à disposition de leurs employés - 80 db c'est plus que la parole très forte, une rue très bruyante c'est 90 db - et au-delà de 85 db la protection est obligatoire.

Le problème c'est qu'on n'a pas de législation entre 55 et 80 db. Et on s'est aperçu que les gens qui étaient les plus gênés, ce n'était pas forcement les ouvriers de la construction, mais aussi des salariés du tertiaire qui travaillent en open space et qui ont beaucoup de mal à se concentrer à cause des bruits parasites.

Quels sont les bruits parasites ?

Il y a des machines que l'on met directement dans l'espace de travail et puis les conversations, les coups de téléphone de vos voisins, ça peut fatiguer à la longue.

D'après votre étude, ces bruits sont en augmentation. Pourquoi ?

Cet événement sert aussi à ça, à faire prendre conscience à ceux qui travaillent en groupe de ne pas faire trop de bruit, parce que l'augmentation de bruit génère le bruit, comme dans un restaurant. Et les gens s'en plaignent plus, parce que les conditions de travail ont changé. Avant, chacun avait son bureau, ou un bureau à deux ou à quatre, aujourd'hui l'open space est devenu la norme.

Que conseillez-vous ?

Le casque est la solution idéale pour se concentrer sur son travail même si ça peut être mal vu par les collègues. Il y a aussi des réducteurs de bruit qui réduisent de 15 décibels l'ambiance. Ce sont des réducteurs de bruit passif, qui coûtent moins de 20 euros.

Le bruit excessif a des conséquences sur la santé ?

En-dessous de 80 db il n'y aura pas de conséquences, à part des sifflements d'oreille, mais ça va générer des risques extra auditifs, augmentation du rythme cardiaque, problèmes de somnolence...