On s'y emploie. La cause des parents au travail progresse (lentement)

Jérôme Ballarin est président et fondateur de l'Observatoire de la parentalité en entreprise, devenu ces derniers jours Observatoire de la qualité de vie au travail. Depuis 10 ans, il sonde les salariés et les employeurs sur les questions de conciliation "vie professionnelle-vie personnelle".

Quand vous parliez, il y a 10 ans, de la situation des parents dans l'entreprise, on se moquait de vous ?

On nous riait au nez, c'était au moment de la crise financière, le mot "parentalité" sonnait comme un néologisme un peu bizarre, mais on a aujourd'hui 30.000 employeurs qui nous ont rejoints.

Quelles sont les attentes qui montent du côté des salariés ?

Notre enquête annuelle montre une baisse de l'insatisfaction sur le sujet. Ils étaient 75% à dire que leur employeur ne faisait pas grand-chose pour les aider à équilibrer leurs temps de vie. Ils ne sont plus que 60%, donc on a gagné 15 points et on espère gagner du terrain dans les années qui viennent.

Les entreprises sont plus compréhensives pour les salariés parents ?

Il y a 10 ans, la culture managériale était très marquée par le présentéisme, on voulait garder les gens sous un contrôle visuel, ils n'avaient pas le droit de télétravailler, avec peu de services comme les crèches ou les conciergeries. Les choses ont beaucoup bougé, notamment pour le télétravail.

Y compris avec l'impossibilité pour un père d'être licencié après la naissance d'un enfant

Oui, un nouveau papa ne peut pas être licencié pendant 10 semaines et bénéficie de trois absences autorisées pour les examens prénataux.

Toutes les questions de qualité de vie au travail sont aujourd'hui davantage d'actualité

Ce sont tous ces sujets qui touchent à la qualité du management, un manager bienveillant et respectueux, à l'organisation du travail, avec plus de souplesse et de télétravail, la simplification des processus de travail, tous les services... C'est un champ très vaste.