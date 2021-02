Relâchement ou pas relâchement ? Telle est la question

A proximité du canal Saint-Martin, à Paris, le 21 février 2021. (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP)

Qui est resté chez soi tout seul devant la télé ce week-end avec un temps pareil, un ciel aussi bleu et un si beau soleil lève la main ? Personne ! Bonne réponse. Mis à part les Bretons qui, pas de bol, n'avaient pas un temps extraordinaire. Sinon tout le monde a profité de l'extérieur, tout le monde a retrouvé quelques amis dans un parc, sur un sentier de rando, dans son jardin, bref à l'air libre quoi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant de monde heureux mais visiblement on n'a pas le droit. La brigade du relâchement s'est donc saisie de l'enquête : la police des gestes barrières, à savoir les autorités, les médecins en plateau, et nous les médias faut bien le dire. Parce qu'à nous écouter ce week-end tout le monde était comme ça dans la rue :

"Le grand relâchement ?" titrait même BFM hier avec un point d'interrogation, on a même eu droit à "La traque au relâchement". Dunkerque, Lyon, Marseille c'était le multiplex du relâchement et qui est-ce qui prend dans ces cas là ? Les Parisiens, ceux qui vivent dans 3m2 pour 2 700 euros par mois, ceux qui n'ont pas vu le soleil depuis des plombes et qui n'ont pas de jardin. Alors, résultat, relâchement ou pas relâchement ? À part quelques exceptions, on est quand même des grandes personnes. J'ai vraiment cru qu'on était revenu en avril de l'an dernier, on se posait exactement les mêmes questions. Sauf qu'a ce moment là on était confiné, alors là ouf ! On ne l'est pas. Félicitations à tous. Vous gagnez le droit de ressortir le week-end prochain !