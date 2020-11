Les illuminations de Noël sur les Champs-Elysées sur internet : C'est trop génial !

Les illuminations de Noël des Champs-Elysées, le 22 novembre 2020. (BORIS HALLIER / FRANCE-BLEU PARIS)

Top départ des illuminations de Noël sur les Champs-Élysées, l'événement était à suivre sur internet en direct ! Événement 100% digital donc, Covid-19 oblige. Alors, à priori on a pas l'impression que c'est la grosse "teuf" de d'habitude. Mais je vous assure que si ! Déjà parce que la marraine cette année, c'était Louane, l'artiste qui vient de sortir son album Joie de vivre. Et ça tombe bien, parce que c'est clairement l'état d'esprit des invités, la maire de Paris Anne Hidalgo ou encore le président du comité Champs-Élysées Jean-Noël Reinhardt.

Il y a quand même 15 000 personnes qui se sont inscrites dans le monde entier sur internet pour avoir l'honneur d'avoir une petite lumière à leur nom. Et le principe c'est d'appuyer sur un buzzer sur son écran à 19 heures pour allumer tout ça. La suite, ça s'écoute et se regarde. (Alors je précise que j'adore Louane et j'adore les illuminations évidemment ce sont des petites boutades on s'adapte comme on peut à la situation ! )