Covid-19 : quel temps pour la première bière en terrasse mercredi ?

Des verres de bière sur une terrasse à Cherbourg (Manche). Photo d'illustration. (ANTHONY RAIMBAULT / FRANCE-BLEU COTENTIN / RADIO FRANCE)

C'est la question qui nous trotte dans la tête en ce lundi matin. Elle est dans toutes les discussions qu'on soit à Brest, Narbonne, Vichy, Strasbourg, Nice, ou Paris. La question, c'est : quel temps fera t-il mercredi 19 mai pour la première bière en terrasse ? La réponse, la voilà : beau en bas, moche en haut (en gros).

Le temps pour la réouverture des terrasses c'est un sujet dont les médias se sont évidemment emparés, avec des punchlines et des jeux de mots dans tous les sens, avec un petit florilège, notamment le fameux : "Se mouiller en arrosant la réouverture, c'est fâcheux..."

Si la pluie vous démotive, souvenez vous, le 2 juin 2020, pour la première réouverture il ne faisait pas très beau non plus, et pour ceux qui sont concernés par le mauvais temps sachez que nos amis belges ont fait la réouverture des terrasses sous la pluie et ça n'a rien gâché ! Comme dit un proverbe contemporain, il vaut mieux une terrasse avec de la pluie qu'un parc d'attraction sans attractions ou des remontées mécaniques sans neige !