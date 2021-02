Covid-19 : le retour de Jean Castex aux conférences de presse du jeudi

Conférence de presse de Jean Castex , Premier ministre, sur le Covid-19 à Paris, le 4 février 2021. (CLEMENTZ MICHEL / MAXPPP)

Un grand retour à la une de cette chronique. Il vous avait manqué ? Vous chantiez ce tube des années 80, Disparue, de Jean-Pierre Mader, toute la journée en attendant son retour ? Il est là. Il revient ! Jean Castex, jeudi 25 février, 18 heures, épisode 459. Le Premier ministre va faire le point sur l'épidémie de Covid-19 et sur les mesures de restrictions.

Cela faisait longtemps que le Premier ministre nous a dit : "Couvre-feu à 18 heures pour deux semaines." Donc on commençait un peu à s'inquiéter. Il était sur le terrain pendant tout ce temps, mais aussi derrière son ordinateur, puisque j'ai lu dans la presse cette petite phrase d'un parlementaire : ''Castex bosse comme un chien. Il envoie encore des e-mails à 23h30 !" Mais nous, par contre, il a clairement pris des vacances de nous., il ne pouvait plus nous voir en peinture. On pensait qu'il était parti en vacances avec la zone A. Plus de conférence de presse du jeudi depuis le 4 février pour le Premier ministre, si mes calculs sont bons. Vivement donc 18 heures !