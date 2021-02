DIRECT. Covid-19 : la vaccination commence dans les entreprises pour certains salariés de 50 à 64 ans

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: De son côté, Le Figaro est allé à la rencontre de "ces Français oubliés dont la vie est à l'arrêt" depuis le début de la pandémie.

















: L'épidémie truste une nouvelle fois la une de vos journaux ce matin. La Voix du Nord revient sur les nouvelles mesures à Dunkerque, tandis que Libération déplore "un joug sans fin".













: La campagne de vaccination entre aujourd'hui dans une nouvelle phase. Dans les entreprises, les salariés de 50 à 64 ans atteints de comorbidités (maladies cardio-vasculaires, diabète, cancers, pathologies chroniques respiratoires, obésité...) qui le souhaitent peuvent être vaccinés par la médecine du travail.

: On se lève du bon pied avec un premier point sur l'actualité :



• Le vaccin de Pfizer est efficace à 94% contre les cas symptomatiques de Covid-19, selon une étude de très grande ampleur réalisée en Israël. Cette étude confirme les données des essais cliniques.



#COVID_19 Santé publique France fait état de plus de 31 000 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés lors des dernières 24 heures, une première depuis la mi-novembre. La moyenne du nombre de cas quotidiens sur 7 jours glissants est désormais de 21 038 cas.



La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a demandé à la FFR de lancer une enquête après les quinze cas de Covid-19 dépistés chez les Bleus malgré la bulle imposée lors du Tournoi des six nations.



