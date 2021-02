Covid-19 : le gouvernement en mode "positive attitude"

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, le 8 février 2021, en Seine-et-Marne. (THOMAS SAMSON / POOL/AFP)

Vous avez du mal à reconnaître notre gouvernement en ce moment et son optimisme ? Moi c'est pareil. Je me dis, mais qu'est ce qui se passe ? Je ne sais pas vous, mais moi j'ai quand même l'impression qu'on était comme bloqués sur l'autoroute un week-end de 14 juillet sous le tunnel de Fourvière et que, finalement, on est peut-être en train d'avancer un peu sous ce tunnel apres 150 heures de bouchons. Alors pourquoi ce ressenti ? Je n'invente rien, c'est le gouvernement qui a du écouter Lorie en Conseil des ministres et se mettre en mode "positive attitude".

Emmanuel Macron a choisi de ne pas reconfiner contre l'avis du conseil scientifique. Pour l'instant la situation est stable, les chiffres des hospitalisations et des entrées en réanimation sont en légère baisse. Et tout le gouvernement a changé de ton.

Je ne reconnais plus nos ministres. Le ministre de la Santé Olivier Veran qui nous dit sur franceinfo qu'il est possible qu'on ne soit jamais reconfinés, même Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, qui d'habitude nous casse l'ambiance, est passé en mode sympa. "Il existe bien un chemin pour éviter le reconfinement", dit-il.Tout le monde a repris du poil de la bête ? Et si ça commençait à payer ?