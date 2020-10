Allô la Terre ? Ici la Lune !

Vue de la Lune depuis Belfort, le 6 octobre 2020. (STÉPHANE VEAUX / FRANCE-BLEU BELFORT-MONTBÉLIARD)

Et oui l'un de nos rêves d'enfant va peut être bientôt se réaliser :

La Nasa et Nokia ont décidé d'installer de la 4G sur la Lune. Le réseau cellulaire quoi, pour qu'on puisse téléphoner. Et là, on se dit quand même :

Bien oui ! Parce qu'on n'y a pas mis un pied depuis 1972 sur la Lune et puis aux dernières nouvelles il n'y a quand même pas grand monde là-bas. On se dit aussi que la Lune, c'est quand même sacrément loin et que Nokia, à la base, on le connaît pour le 3310 et le jeu du Snake, vous savez le petit serpent. On n'est quand même pas bien confiant. Les coups de téléphone pourraient ressembler à ça :

Et puis surtout, on se dit que la Nasa aurait pu venir faire un petit tour dans la Creuse pour régler le problème de nos zones blanches avant de penser à la Lune, mais enfin bref, ceci étant dit, c'est quand même intéressant quand on y regarde de plus près. En tout, Nokia dispose d'une enveloppe de 14 millions de dollars pour déployer le réseau.

Tout le matériel va être déposé par un atterrisseur lunaire sur un petit satellite et le réseau va se configurer tout seul. On n'a pas plus de précisions. Et cette 4G elle va servir à toutes les activité des astronautes qui iront sur la Lune des appels, vidéo par exemple, donc hop pratique ! Petit "Facetime" depuis la Lune, des échanges de données, ou encore des manoeuvres des robots. Donc, c'est quand même bien pratique. Alunissage de la 4G sur la Lune prévu en 2022.