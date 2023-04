Cambridge Analytica : le pactole très relatif des utilisateurs de Facebook

Affaire Cambridge Analytica, suite, cinq ans après avoir ébranlé Facebook. Des données personnelles d’utilisateurs de Facebook exploitées, à leur insu, par cette entreprise de conseil aux intentions très politiques. Et c’est l’heure de passer à la caisse. Mais les sommes risquent de ne pas être à la hauteur du préjudice.

725 millions de dollars, c’est le montant des dommages et intérêts que Facebook et sa maison-mère, Meta, ont accepté de verser pour mettre un terme à cette affaire. Souvenez-vous : à partir de 2014, Cambridge Analytica siphonne les données de dizaines de millions d’utilisateurs de Facebook aux Etats-Unis, grâce à un quiz développé par un russo-américain, un certain Aleksandr Kogan.

A l’époque, officiellement, ces données sont destinées à de la recherche. Kogan travaille pour l’université britannique de Cambridge, qui a un accord avec Facebook. Sauf que ces données vont être vendues, pour la somme d’un million de dollars, et utilisées par l’entreprise Cambridge Analytica pour créer des profils psychologiques et cibler des messages favorables notamment à l’élection de Donald Trump en 2016.

De 270.000 à 83 millions de victimes

Quelle est la responsabilité de Facebook dans cette affaire ? Au départ, début 2014, Facebook est trompée par Aleksandr Kogan. En trois mois, il siphonne au moins 60 millions de comptes. Mais en juillet 2015, quand Facebook apprend la fuite massive de données, l’entreprise de Mark Zuckerberg se contente d’exiger leur suppression, sans rien vérifier. Elle va croire les dirigeants sur parole. Et ce n’est qu’en mars 2018, que l’affaire éclate dans toutes ses dimensions.

Pendant ce temps, Cambridge Analytica se régale. Le fameux quiz accédait aussi, sans prévenir, aux données des amis Facebook des 270.000 personnes qui l’ont installé, alléchées par les 4 dollars de récompense. Et c’est ainsi qu’on arrive à un nombre de victimes 300 fois plus important, puisqu’il est donc compris entre 70 et 83 millions.

Date-butoir : le 25 août 2023

Ce sont donc ces utilisateurs de Facebook qui vont pouvoir se partager 725 millions de dollars, diminués des frais de justice, à condition de se manifester sur le site dédié. Sont concernées les personnes qui ont vécu aux Etats-Unis entre 2007 et fin 2022, et qui ont eu un compte Facebook. Il suffit de remplir le formulaire, d’indiquer un moyen de paiement et de valider, au plus tard le 25 août prochain.

On parle de 210.000 Français (au sens large, en incluant leurs amis) qui pourraient être éligibles à ces dommages et intérêts. Alors, combien peuvent-ils espérer toucher ? 725 millions de dollars, ça fait rêver mais si on divise 725 par 83, le pactole pourrait ne pas dépasser les 9 dollars par personne, mais ce sera sans doute un peu plus, en fonction de la proportion de victimes qui se manifesteront.