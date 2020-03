Mon info. Parmi les initiatives concernant l'épidémie de coronavirus, la solidarité des sportifs

Vincent Parisi, champion du monde de ju-jitsu combat fait des vidéos pour réveiller les français en leur offrant un petit cours de sport. (CAPTURE D'ECRAN TWITTER)

Depuis le confinement à cause du coronavirus, beaucoup de sportifs se sont mobilisés sur les réseaux sociaux, dès les premières mesures annoncées par le président Macron, et notamment pour demander aux Français de rester chez eux.

Et certains se sont engagés un peu plus. C'est le cas par exemple de Paul Pogba, le milieu de terrain champion du monde avec l'équipe de France de football. Il a lancé un appel aux dons, avec l'Unicef, pour acheter du matériel au personnel médical : gants, masques et lunettes de protection. Il a d'ailleurs lui-même dit qu'il mettrait 30 000 euros de sa poche.

Rester chez-soi, c'est aussi l'occasion de s'entretenir. Au-delà du jogging, autorisé, il est possible de faire des exercices chez-soi, avec ou sans matériel. Encore faut-il savoir quoi faire et bien le faire pour ne pas se faire mal. Voilà pourquoi Vincent Parisi, champion du monde de ju-jitsu combat, et consultant de BeIN Sports, fait des petits vidéos pour réveiller les Français en leur offrant un petit cours de sport.

Gardez la forme avec @parisivincent !

Le coach vous propose quelques exercices simples pour bien démarrer la journée et vous donner envie de faire du sport pic.twitter.com/IHTRNbp1fb — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 17, 2020

Vous pouvez retrouver ces petites vidéos sur les réseaux sociaux. Et sachez que Kilian Jornet, le coureur de l'extrême, star du trail, a décidé d'offrir trois de ses films à l'assaut des sommets du monde, disponibles sur son site internet.