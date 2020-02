Mon info. Les français fâchés avec l'hygiène

La douche quotidienne. (MAXPPP)

Ce n'est quand même pas génial, on ne va pas se mentir : c'est une étude* sur l'hygiène des Français réalisée par l'Ifop pour le compte de la société Diogène France, et publiée par Le Parisien. Et, comment dire... ça laisse pantois, comme l'écrit le quotidien.

Déjà, la douche : plus d'un homme sur quatre ne se lave pas tous les jours, tout comme une femme sur cinq. Chez les hommes de plus de 65 ans, c'est même plus de la moitié qui ne se lavent pas quotidiennement. Enfin, 5% des hommes et 4% des femmes ne se lavent même qu'une seule fois par semaine. On est partis sur de grosses bases...

Slip ou caleçon ?

Ensuite, la lingerie intime. Et là aussi, ce n'est pas reluisant. Si la grande majorité des femmes changent de culotte tous les jours (94%), du côté des hommes, ce n'est pas la même histoire. Seulement 73% d'entre eux changent de slip ou de caleçon quotidiennement. Ce qui veut dire que plus d'un homme sur quatre n'en change pas tous les jours. Un homme sur cinq ne change de caleçon que deux fois par semaine.

Enfin, il y a aussi le fait de se laver les mains en sortant des toilettes. plus d'un français sur quatre ne le fait pas et c'est même pire quand il s'agit de passer à table : moins de la moitié des Français – 49 % seulement – se lavent les mains avant de mettre les pieds sous la table. Et bon appétit...

* Étude Ifop pour Diogène-France.fr réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 31 janvier au 3 février 2020 auprès d’un échantillon de 2 005 personnes, représentatif de la population âgée de 18 ans et plus résidant en France métropolitaine.