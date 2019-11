Mon info. Donne maison à rénover en Sicile

Village de Gangi (Sicile). Photo d'illustration. (TIZIANA FABI / AFP)

Une petite annonce qui flashe : maire de Cammarata, petite commune de Sicile offre maison en pierre dans centre historique pour donner nouvelle jeunesse à paisible bourgade de 6 000 habitants. Position centrale en plein cœur de la Sicile. Un peu isolée même, ce qui explique le départ de nombreux habitants et pourquoi le maire frappe fort pour redonner vie à son village. Avant de se proposer de donner les maisons, il avait lancé une opération "maison à un euro" pour essayer d’attirer du monde, mais il faut croire que ça n’a pas suffi.

Du coup, c’est carrément gratuit. Une maison gratuitement, ça fait rêver. Bien sûr il y a une contrepartie : il faut s’engager à rénover de fond en comble l’habitation en ruine dans les trois ans et à verser une caution de 5 000 euros qui sera rendue après les travaux. Mais si vous êtes un jeune couple, et que vous fondez une famille, là c’est la mairie qui vous versera une prime de 1 000 euros.

Des opérations similaires en Sardaigne, en Angleterre, et en France...

En Sicile, mais aussi en Sardaigne, ou en Campanie, près de 2 000 villages sont menacés de disparition, faute d’habitants, et plusieurs se lancent dans ce type d’opération, maison gratuite ou à un euro contre obligation de rénover. On trouve des maisons à une livre sterling à Liverpool, si vous êtes fan de foot, et si vous voulez la même météo mais rester en France, il y a Roubaix, où 17 maisons à un euro ont été attribuées au mois de septembre. Il y avait eu 70 candidats. Et les clauses étaient plus strictes : un an pour rénover le logement de fond en comble, et en faire pendant six ans sa résidence principale. Un moyen de redonner vie à certains quartiers, tout en permettant à des familles de devenir propriétaires. Si vous avez la bougeotte, c’est le moment d’investir... avec la pièce que vous aviez prévue pour la machine à café.