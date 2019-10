Mômes trotteurs. Zoom sur le festival du film des Villes Sœurs, en Normandie et en Picardie

Louna et Kilian, nos deux guides au Tréport. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

"Wouahou ! Comme elle est belle cette robe ! On dirait une robe de princesse, ça brille beaucoup, en plus on dirait que le collier est fait avec des diamants." Louna a apprécié l'une des robes du film Shakespeare in Love (1998) de John Madden.



Le festival du film des Villes Soeurs propose une exposition, qui réunit des costumes venant des prestigieux Studio Angels, à Londres. Louna et Kilian les ont découverts dans le manoir de Briançon, à Criel-sur-Mer. Parmi lesquels, celui de Peter O'Toole dans Lawrence d'Arabie.

Exposition de costumes de cinéma au manoir de Briançon. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Louna a reconnu le costume de l'acteur Kit Harington, qui joue le rôle de Jon Snow dans la série Game Of Thrones."On a l'impression qu'il y a des poils sur sa veste. C'est très bien fait, il y a plein de petits détails."



Au premier plan, le costume de Jon Snow (Kit Harington) dans Game of Thrones. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Kilian, dont les bateaux préférés sont "le Queen Mary et le Titanic même s'il est sous l'eau", a admiré les costumes de Jack (Leonardo DiCaprio) et Rose (Kate Winslet) dans le film de James Cameron. "La robe de Rose est jolie et plus moderne que le costume de Jack. On voit qu'il vient du temps passé parce qu'il a l'air usé."



Kilian devant les costumes de Rose et Jack dans Titanic, dans le manoir de Briançon, à Criel-sur-Mer. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Le festival se déroule dans d'autres lieux : la Loge, le Casino, Joa et la piscine O2 Falaises au Tréport, la place du marché, la médiathèque et le cinéma Gérard Philippe à Mers les Bains, et le Domaine de Joinville à Eu.

Le Tréport (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Le site du festival