Mômes trotteurs. Escale nature sur l'île de Jersey

Dauphins visibles depuis l'île de Jersey. (J. THERESE)

"Nous sommes à Jersey dans la commune de Saint-Ouen et nous partons faire du surf !" Et Mathieu de préciser que ce jour-là, "il y a des vagues de 0,5 mètres" et que "la température de l'eau atteint 12 degrés." La plus longue plage de l'île s'étire sur toute la côte ouest de Jersey. Trois communes se la partagent: Saint-Ouen, Saint-Peter et Saint-Brelade.

A l'horizon la tour militaire, Rocco Tower construite en 1796 a été "érigée pour défendre notre île". Les îles anglo-normandes furent la seule partie des îles britanniques à être occupée par les forces allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale. L'occupation sur Jersey prit fin le 9 mai 1945.

Florian, Alexandre et Matthieu sur l'île de Jersey. (J.THERESE)

Depuis la plage, on distingue l'île de Guernesey. Sur l'île, on pratique beaucoup la pêche aux crabes.

"Et parfois, quand on va sur la falaise, on voit aussi les autres îles anglo-normandes: Sercq et Aurigny."

Jersey. (J.THERESE)

Sur Jersey, petits et grands peuvent aussi s'adonner au ski nautique.

Ski nautique dans la Manche, Jersey. (J.THERESE)

Avec les champs de pomme de terre Jersey Royals, qui plongent en face du château de Gorey, les parcs d’huîtres anciens qui se découvrent à marée basse et les bateaux de pêche qui y sont amarrés, le village portuaire de Gorey est l’un des centres du patrimoine gastronomique jersiais.

Un peu partout sur l'île, on croise des vaches jersiaises. "Elles sont connues partout dans le monde pour leur lait très gras. Il est importé jusqu'en Chine pour la fabrication du beurre par exemple."

"Ici le nom des rues est écrit en patois jériais. Et on peut d'ailleurs reconnaître des mots français. Par exemple là, on revient de la rue des miels. "Miels" en patois signifie "dunes", ce qui correspond bien à notre environnement." L’île de Jersey possède également deux autres langues officielles: l’anglais et le français, même si ce dernier est peu utilisé par la nouvelle génération.



OFFICE DE TOURISME DE JERSEY