Mômes trotteurs. City-break à Amsterdam #2

Bérénice et ses deux soeurs, Babeth et Faustine, à Amsterdam. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

"Amsterdam est une ville amusante, ouverte au monde, et tu apprends plein de choses sur d'autres cultures. C'est un endroit où t’as le plaisir de vivre." D'autant que dans le centre historique, "la combinaison des canaux et des maisons de travers, ça donne un air beau et chic."



Dans le quartier du Spui, nos mômes trotteuses nous emmènent chez Van Stapele "le meilleur magasin de cookies d'Amsterdam. Là, ils viennent de sortir du four. Ils n'en font qu'une seule sorte, au chocolat. Et il s'en vend au moins 3 000 par jour. Souvent, il y a la queue dans la rue, il faut bien choisir son heure. En plus, pour les enfants, ils ont un tiroir secret avec des petits cadeaux..."

Dégustation de cookies chez Van Stapele, à Amsterdam. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Tout à côté se trouve le Café Hoppe. Ce café brun "date de 1670. À l'intérieur, tout est en bois, il y a beaucoup d'oeuvres d'art. On ne sait pas pourquoi c'est aussi sombre, peut-être pour l'ambiance du bar. En tout cas, c'est l'un des plus vieux d'Amsterdam. On y trouve des spécialités comme les bitterballen (boules de boeuf frites avec une sorte de purée à l'intérieur) et les kastengels (croustillants au fromage). Parmi les meilleurs de la ville !»

Pause déjeuner au café Hoppe, l'un des plus vieux cafés d'Amsterdam. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Près de la gare centrale, on embarque avec nos vélos dans un bateau-bus. "On va aller de l'autre côté de la rivière IJ (oeil en français), du côté d'Amsterdam Noord."

Et on arrive dans un quartier tout neuf, construit sur d'anciennes friches. "Avant c'était rien ici, c'était juste de la terre. Et ils ont construit pleins de bâtiments hyper beaux."

Traversée de l'IJ sur un bateau-bus, Amsterdam. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

À deux pas, se dresse le bâtiment "This is Holland". "On vient vivre une immersion grâce à un film en 4D, où on vole au-dessus des Pays-Bas. C'est comme si on était dans un hélicoptère et qu'on regardait en bas. Du coup, on voit bien que les Pays-Bas sont construits sur l'eau avec juste des piliers, c'est super incroyable. Aussi, on voit tous les champs de tulipes et c'est hyper beau ensemble, avec les couleurs, on peut aussi fabriquer une sorte de peinture, c'est trop beau..."

This is Holland, pour découvrir les Pays-Bas en 4D. (Office de tourisme d'Amsterdam)

Office de tourisme d'Amsterdam