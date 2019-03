Mômes trotteurs. "Aïlo, une odyssée en Laponie" vu et commenté par Louna, Perrine et Tess

Louna, Perrine et Tess ont vu en avant-première le conte animalier Aïlo, une odyssée en Laponie. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Les "Mômes Trotteurs" jouent les critiques cinéma et ont beaucoup aimé Aïlo, une odyssée en Laponie, un conte réalisé par Guillaume Maidatchevsky. Selon Louna, Perrine et Tess, 10 ans, Aïlo est "un film très émouvant, et on va le garder très longtemps dans nos têtes. C'était marrant, triste aussi. Du coup, on va retenir toutes les émotions de ce conte !"

"Aïlo, nous a donné beaucoup de joie et aussi beaucoup de peurs parce qu'il y avait beaucoup de prédateurs autour de lui, comme les loups, on a cru qu'il allait mourir. Mais en fait pas du tout, et on était heureuses. Et Aïlo, devient de plus en plus courageux. Les rennes doivent énormément marcher dans la neige, ils doivent tout supporter et pas lâcher !"

"Et c'est filmé pile en Laponie, du coup on voit bien les paysages, on voit par exemple les empreintes des animaux dans la neige et c'est assez spectaculaire."

"C'est très bien que le chanteur Aldebert (voix off) soit intervenu, sinon on ne comprendrait pas ce qui se passe vraiment. C'est bien, parce qu'il nous apprend aussi des choses. Et sa voix, elle rend pas mal. C'est bien parce qu'il a un peu d'humour."

Les musiques du film vont très bien avec le texte, ça a le même rythme. Le film et la musique, c'est comme un binôme Louna, Perrine et Tess

"On a été étonnés par le renne qui imite le lapin ! Tous les animaux ont apporté au moins un moment avec de l'amusement."

"Aïlo, il aurait pu naître plus gros, et avoir moins de difficultés sans la pollution parce que ça dérègle un peu sa vie. On est en train de détruire notre planète, du coup, c'est à cause de notre gaffe que tout le monde paye."

Louna, Perrine et Tess, jeunes critiques du conte animalier, Aïlo, une odyssée en Laponie (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Aïlo, le jeune héros, est confronté au monde sauvage et à la survie dans un froid polaire au côté de nombreux animaux, dont certains prédateurs comme le loup et l’ours brun.

Son apprentissage de la vie dans les plaines de la taïga, au cœur d’un des derniers troupeaux de rennes sauvages, entraîne le spectateur dans un étonnant voyage initiatique.

Écrite comme un conte, l’histoire d’Aïlo est narrée par le très talentueux chanteur Aldebert, qui nous fait vivre avec humour les peurs, découvertes et émotions du petit renne.

Aïlo, plus gros carton français en Finlande après Amélie Poulain

Sorti en Finlande, le 21 décembre, le film connaît un très beau succès (150.000 entrées attendues). Il s'agit du deuxième plus gros carton pour un film français en Finlande, juste derrière... Amélie Poulain.