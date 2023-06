Ma vie face au cancer : "La notice du médicament fait un mètre de long"

Clémentine a 30 ans et est journaliste à franceinfo. En juin 2022, on lui diagnostique un cholangiocarcinome, un cancer digestif rare et très agressif. Elle raconte son combat face à la maladie, ses espoirs et ses doutes. Clémentine décrit son nouveau traitement et les changements qu'il a engendré.

Même si la chimiothérapie et l'immunothérapie fonctionnent à peu près, le traitement doit s'arrêter car il entraîne une inflammation du foie. "Je ne le vis pas très bien, mais on me dit tout de suite qu'on va mettre en place autre chose", raconte Clémentine. Dans les yeux des soignants, ce nouveau traitement semble très prometteur. "On me dit qu'on va passer à une chimiothérapie orale qu'on utilise depuis très récemment et qui peut potentiellement fonctionner avec mes caractéristiques."

Clémentine sent les médecins "très confiants" sur ce nouveau traitement qui va lui permettre d'avoir une toute autre qualité de vie. Cette chimiothérapie se prend oralement, c'est-à-dire des comprimés à prendre régulièrement le matin et le soir. "Je n'ai plus besoin de venir à l'hôpital de jour pendant cinq heures, avec un plateau repas dégueulasse", plaisante-t-elle. Des rendez-vous de suivi mensuel avec une prise de sang et des réévaluations tous les trois mois avec le scanner s'ajoutent à son agenda. " Ça m'a changé la vie !, s'exclame Clémentine. Je n'ai plus de vomissement et de nausées – même si ça été long à se calmer. Je n'ai plus le brouillard mental que j'avais sous la chimiothérapie."

Exergue

"Ma concentration s'est améliorée. Avant, je lisais dix pages maximum, et maintenant, je peux lire 40 pages d'un coup. C'est un bonheur." Clémentine

Il y a maintenant davantage de sorties entre amis ou pour aller aux musées. Autre changement, la charge mentale et le calendrier même si Clémentine garde son pilulier : "C'est très agréable, à 30 ans, d'aller à la pharmacie pour acheter un pilulier, comme les papys et les mamies, ironise-t-elle. Mais il y a un moment, quand il y a dix boîtes de médicaments qui traînent sur la table, où on n'a pas le choix."

"La notice est tellement épaisse"

Les alarmes sur son téléphone rythment maintenant son quotidien. "Je dois prendre mes médicaments à heure fixe. Je me lève tous les matins à la même heure, et tous les soirs à la même heure, je prends les médicaments", détaille Clémentine qui saisit la boite du traitement de chimiothérapie et en sort une notice "tellement épaisse" ressemblant à un livre. Elle déplie la notice qui "fait un mètre de long recto-verso", et commence à lire les effets indésirables : "Si on commence par les graves, on a des risques de saignements, des problèmes au niveau des muscles. Dans les très fréquents : diminution du nombre de globules rouges, problèmes liés au nerf, maux de tête, sensations vertigineuses, saignements, pression artérielle élevée, troubles visuels, maux de ventre, diarrhées, vomissements, nausées, constipation, démangeaisons, peaux sèches, perte des cheveux - tiens, je ne savais pas pour les cheveux -, rage cutanée, épaississement des couches superficielles de la peau, douleurs articulaires, douleurs, faiblesse ou spasmes musculaires, dorsales, extrémités douloureuses, fièvre, gonflement des mains. Je pourrais continuer comme ça pendant longtemps parce qu'il y a encore les 'peu fréquents' et d'autres 'très fréquents'."

"Je suis en plein dans cette thérapie. Pour l'instant, Je ne sais pas si ça fonctionne. Je sais juste que ça se passe bien, que mon corps le tolère bien, que ma vie est beaucoup plus agréable sous ce traitement." Clémentine

Clémentine n'a aucune certitude du fonctionnement du traitement sur la tumeur. Pour le savoir, il faut passer "au fameux scanner. C e moment tant redouté ou trois semaines avant j'angoisse." Un rendez-vous noté dans son agenda mais dont elle ne donne jamais la date comme celle du rendez-vous avec les oncologues pour faire le bilan de ce scanner. "Je n'ai pas envie qu'on me demande comment ça s'est passé. Si ça se trouve, je vais avoir une mauvaise nouvelle et qu'il va me falloir plusieurs jours pour la digérer."