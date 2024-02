Remaniement sans François Bayrou, adaptation des entreprises au réchauffement climatique... Les informés du matin du jeudi 8 février 2024

Les thèmes :

Un mois après l'arrivée de Gabriel Attal à Matignon, la nomination d'une quinzaine de ministres délégués et secrétaires d’Etat se fait toujours attendre. Ce mardi soir, François Bayrou a fait savoir qu’il a refusé le ministère de la Défense et qu’il n’enterra pas au gouvernement. Il évoque une "absence d’accord profond sur la politique à suivre", et un désaccord sur la méthode. Pourquoi un tel retard et un tel désordre au sommet de l’exécutif ?

Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie et des Finances et son homologue en charge de la Transition Ecologique, Christophe Béchu, reçoivent ce jeudi à Bercy les acteurs des filières économiques pour œuvrer à l’adaptation des entreprises au réchauffement climatique. Quelles sont les urgences ? Une réduction des émissions peut-elle engendrer des gains économiques et convaincre les entreprises par appât du profit plus que par vertu ?

Marion Mourgue, cheffe adjointe du service politique du Parisien-Aujourd’hui en France

Emmanuel Kessler, éditorialiste

Fanny Guinochet, chroniqueuse économie franceinfo

