Primaire de la droite, Jean-Luc Mélenchon et le pass sanitaire… Les informés du matin du 30 août

Le plateau des Informés du matin du 30 août 2021. (FRANCEINFO)

Autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély pour décrypter l’actualité du lundi 30 août, Marion Mourgue, grand reporter au service politique du Figaro et Jean-Jérôme Bertolus, chef du service politique de franceinfo.

Les thèmes :

- La droite pourra-t-elle échapper à une primaire ? La rentrée politique s’annonce en désordre pour les ténors de la droite réunis tout au long du week-end avec l’université d’été des Républicains à La Baule en présence de deux candidats à la primaire, Philippe Juvin et Michel Barnier, Eric Ciotti qui rassemble ses troupes dans son fief des Alpes-Maritimes, Laurent Wauquiez de son côté au Mont Mézenc ou encore Valérie Pécresse à Brive-la-Gaillarde (Corrèze). Xavier Bertrand fait lui cavalier seul depuis de longs mois et répète qu’il ne se pliera en aucun cas à une primaire. Valérie Pécresse, Michel Barnier, Philippe Juvin et Eric Ciotti, invité surprise qui s’est déclaré candidat en fin de semaine dernière la réclament. La droite pourra-t-elle y échapper ?

- En guerre contre l’abstention et le pass sanitaire, la stratégie de Mélenchon peut-elle payer ?

La France insoumise a fait sa rentrée politique dimanche lors de son université d’été près de Valence. Jean-Luc Mélenchon, lors d’un long discours devant ses nombreux supporters, a haussé le ton et s’en prend sans nuances à Emmanuel Macron et à sa politique sanitaire. Il fustige aussi sur tous les tons l’abstention qui lui a coûté cher aux régionales. Candidat depuis novembre dernier, sa candidature patine, avec seulement peine 9 à 11 % dans les sondages. Serait-ce le combat de trop ? Peut-il relancer sa campagne et rassembler en se montrant aussi virulent ?