Poutine sauveur de l'Europe, stratégie vaccinale européenne, vaccin d'Astra Zeneca... : les informés du matin du 3 février

Vaccins : Poutine sera-t-il le sauveur de l’Europe ? L’Union européenne vaccine au goutte à goutte : des laboratoires qui revoient leurs livraisons à la baisse, ce qui incite la présidente de la commission européenne Ursula Von Der Leyen à taper du poing sur la table, et à diligenter des enquêtes, en particulier quant aux livraisons du laboratoire Astra Zeneca. Et au même moment, le vaccin russe, Spoutnik V, administré depuis déjà plusieurs semaines en Russie, est jugé efficace à 91,6 % selon une étude indépendante publiée dans la célèbre revue médicale The Lancet.

Les autorités russes ont déposé une demande d’enregistrement dans l’Union européenne. Le vaccin sera-t-il bientôt distribué au sein de l’Union européenne ? L’hypothèse est de plus en plus plausible. Au même moment, l’opposant Alexeï Navalny a été condamné mardi à trois ans et demi de prison pour s’être dérogé à son contrôle judiciaire dans une autre affaire, les opposants au régime russe se mobilisent et les arrestations sont massives. Dans un tel contexte, l’Union européenne peut-elle se tourner vers Moscou ? Poutine peut-il être le sauveur de l’Europe ?

Astra Zeneca recommandé pour les moins de 65 ans : la France doit-elle revoir sa stratégie de vaccination ? La HAS ne recommande pour l’instant le vaccin anglo-suédois Astra Zeneca que pour les moins de 65 ans, son efficacité étant incertaine sur les personnes âgées. Dès lors, la France doit-elle revoir sa stratégie de vaccination ? On sait qu’à l’heure qu’il est, seules les personnes de plus de 75 ans, les résidents des Ephad et les personnels soignants de plus de 50 ans sont prioritaires pour la vaccination. Le gouvernement doit-il infléchir sa stratégie ? Faut-il vacciner désormais les soignants jeunes, les moins de 50 ans ou accorder la priorité aux étudiants comme le propose le patron de l’UDI, Jean-Christophe Lagarde.