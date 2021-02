DIRECT. Covid-19 : les JO de Tokyo auront lieu "quoi qu'il arrive", assure le comité d'organisation japonais

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: "Le problème, c'est aussi que dans l'amitié se jouent des choses beaucoup plus fondamentales pour les jeunes. C'est par les amis, le contact, la discussion, la confrontation que les jeunes se fabriquent leur identité d'adulte. C'est tout le façonnement de leur identité qui est perturbé aujourd'hui."

: "Beaucoup de relations se sont dégradées", explique cette spécialiste. Si certaines personnes interrogées se félicitent d'avoir pu faire un "tri" entre de simples connaissances et des amis proches, la chercheuse s'inquiète des conséquences "catastrophiques" de la réduction des liens amicaux chez les jeunes et chez les personnes déjà isolées. L'entretien est à lire ici.

: Distanciation sociale, conflits entre amis, éloignement physique, incertitudes économiques… Le Covid-19 a bouleversé nos vies et nos liens amicaux. Après un an de pandémie, Claire Bidart, sociologue et directrice de recherche au CNRS à Aix Marseille Université, donne son éclairage à franceinfo.







: "Compte tenu de la pénurie, je pense que c'est important d'être le plus économe possible et c'est logique."



Rémi Salomon cite "une étude" qui montre qu'on a "autant d'anticorps quand on a une seule injection" lorsqu'on a déjà eu le Covid-19.



: "On recommande à ceux qui ont déjà" été contaminés par le Covid-19 de se faire injecter "une seule dose" du vaccin au lieu de deux, a affirmé ce matin sur franceinfo Rémi Salomon, président de la commission médicale d’établissement de l'AP-HP.

: Il est 9 heures, voici un résumé de l'actualité de ce mardi :



"La Fédération française de rugby nous a soumis un protocole sanitaire strict. La décision a été prise que le Tournoi des six nations se tienne", vient d'annoncer sur France 2 la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Les joueurs seront soumis à un protocole sanitaire "strict".





Dix-neuf départements sont actuellement en vigilance orange pour crues dans un grand quart sud-ouest du pays ainsi que l'extrême nord. La Corrèze, placée lundi soir en vigilance rouge, a été rétrogradée en vigilance orange ce matin.





Désormais, si un élève de maternelle est testé positif au Covid-19, les autres élèves de sa classe seront considérés comme cas contacts, ce qui entraînera la fermeture de la classe concernée, explique le dernier protocole sanitaire publié par le ministère de l'Education.





Le ministère de l'Economie indique ce matin que 300 000 dossiers "possiblement frauduleux" ont été identifiés parmi les demandes d'aides déposées par les entreprises dans le cadre du fonds de solidarité, a appris franceinfo.



: Ces dossiers suspects font l'objet d'investigations plus poussées de la part des services de Bercy. L'an dernier, le fonds de solidarité a versé au total 14 milliards d'euros à près de deux millions d'entreprises. Le montant moyen versé à chaque entreprise était de 5 300 euros par mois.

: Le ministère de l'Economie indique ce matin que 300 000 dossiers "possiblement frauduleux" ont été identifiés parmi les demandes d'aides déposées par les entreprises dans le cadre du fonds de solidarité, a appris franceinfo.

: Voici un point sur le dernier protocole sanitaire dans les écoles, mis en ligne par le ministère de l'Education :



"L'apparition d'un cas confirmé parmi les élèves [de maternelle] implique que les autres élèves de la classe soient identifiés comme contacts à risque", souligne le ministère. Il sera demandé à tous les élèves de la classe de "rester chez eux pendant sept jours".





En revanche, l'apparition d'un cas confirmé parmi les enseignants, dès lors qu'il porte un masque grand public de catégorie 1, n'implique pas que les élèves de la classe soient considérés comme contacts à risque.



Dans le primaire et le secondaire, le port du masque étant obligatoire, l'apparition d'un cas confirmé parmi les enseignants ou les élèves n'entraîne pas automatiquement de contacts à risque dans la classe. Sauf s'il est établi qu'il s'agit de l'un des variants. Dans ce cas, la classe concernée sera fermée après un seul cas.



Autre changement : le protocole à la cantine est renforcé. Une distanciation de 2 mètres entre groupes d'élèves est désormais requise, contre un mètre auparavant.



: Désormais, si un élève de maternelle est testé positif au Covid-19, les autres élèves de sa classe seront considérés comme cas contacts. Cela entraînera de facto la fermeture de la classe, selon le dernier protocole sanitaire publié par le ministère de l'Education.

: L'autorisation officielle du vaccin AstraZeneca en France, après celle de l'Agence européenne des médicaments, ne fait pas de doute pour Alain Fischer. "Le vaccin est approuvé par l'Union européenne, c'est une très bonne nouvelle", a déclaré le médecin.

: Le vaccin AstraZeneca sera donc disponible en France mi-février, vient d'assurer Alain Fischer. "Ses conditions de transport sont beaucoup plus simples", se réjouit le "monsieur Vaccin" du gouvernement.

: "Il y a un autre vaccin, de la société Johnson & Johnson, dont les premiers résultats d'efficacité sont de bon niveau. Il devrait être disponible en mars."



Alain Fischer évoque l'arrivée dans les prochains mois de trois nouveaux vaccins en Europe.

: "Plus de la moitié des personnes qui résident en Ehpad ont été vaccinées. C'est très bien, ce sont les personnes les plus fragiles."

: "C'est un très bon vaccin. Il protège contre la survenue de la maladie et il protège contre les formes graves."



Alain Fischer est invité de France 2 en ce moment. Il commente la livraison, en retard, du vaccin AstraZeneca.

: La mortalité des patients Covid d'unités de soins intensifs (USI) est tombée à 36% en octobre. Selon une analyse précédente parue en juillet, la mortalité globale des patients atteints de Covid-19 dans les USI, assimilés à la réanimation, était passée de près de 60% à la fin mars 2020, à 42% à la fin mai. Les résultats complets sont à retrouver ici.







(IDHIR BAHA / HANS LUCAS / AFP)



: L'amélioration des soins hospitaliers a réduit les taux de mortalité en réanimation de plus d'un tiers depuis les premiers mois de la pandémie. Le rythme de ce progrès ralentit toutefois et pourrait maintenant stagner, selon une étude publiée ce matin et relayée sur notre site.

: L'Outre-mer est la seule destination à progresser : +108,4%, avec une concentration sur la Guadeloupe (+175%) et La Réunion (+270%), où les conditions d'accès étaient plus souples qu'en Martinique (+25,2%). Retrouvez les détails de l'étude.

: Les grands domaines skiables sont les plus touchés par la crise sanitaire. Le secteur de la montagne dégringole des deux tiers (-66,9%), tandis que la mer et la campagne enregistrent une baissede 26%, selon cette étude réalisée par PAP Vacances et publiée ce matin sur franceinfo.

: La fermeture des remontées mécaniques et des restaurants a entraîné une baisse de 58,4% des réservations pour les vacances de février par rapport à 2020, selon une étude.

: Et bien sûr, un point sur l'actualité pour commencer :



Le département de la Corrèze n'est plus placé en vigilance rouge ce matin. En revanche, 19 autres départements du Sud-Ouest, du Centre et du Nord restent en alerte orange pour des risques de crues.





Le gouvernement a décidé, comme l'an passé, d'allonger la trêve hivernale des expulsions locatives, repoussée au 1er juin "face au risque réel de décrochage des ménages en difficulté".





Le comité directeur de la Ligue nationale pour la démocratie (LND) a appelé à la libération "aussi tôt que possible" de la dirigeante Aung San Suu Kyi, du président du parti Win Myint et d'autres représentants, au lendemain de leur arrestation par l'armée birmane dans le cadre d'un coup d'Etat militaire.





Le gouvernement collégial de la Nouvelle-Calédonie est tombé cette nuit après la démission des indépendantistes de l'exécutif, qui ont dénoncé "l'impasse et l'immobilisme" dans l'archipel.

: Voici un dernier point sur l'actualité de la soirée :



L'épidémie ne faiblit pas en France : les hôpitaux recensent 456 nouveaux décès en 24 heures, un niveau de mortalité qui n'avait plus été atteint depuis le 24 novembre. Au total, 3 218 personnes sont réanimation ou soins intensifs, un chiffre également en hausse. Le détail est à retrouver dans notre article.



Les expulsions locatives ne reprendront pas le 31 mars prochain : la trêve hivernale est prolongée jusqu'au 1er juin.



Les remontées mécaniques des stations de ski resteront fermées en février. Les aides versées au secteur de la montagne seront renforcées, afin d'aider les entreprises à survivre à ce qui s'annonce comme une saison blanche pour le ski alpin.



La Birmanie a été le théâtre d'un coup d'Etat de l'armée, qui a arrêté la cheffe du gouvernement civil, Aung San Suu Kyi, et placé ses généraux aux principaux postes. Notre article vous en dit plus.



#METEO Le temps demain sera dominé par une nouvelle perturbation pluvieuse avec le maintien en vigilance orange pour crues de 19 départements dans le Nord et le Sud-Ouest, tandis que la Corrèze est placée en vigilance rouge, selon des prévisions de Météo France.