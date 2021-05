La nouvelle loi Justice, la visite d'Emmanuel Macron au Rwanda : les informés du matin du 26 mai

Les Informés du 26 mai 2021 (CAPTURE D'ECRAN/FRANCEINFO)

Les débatteurs des informés du matin, autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély mercredi 26 mai sont Sophie de Ravinel, grand reporter au service politique du Figaro et Jean-Jérôme Bertolus, chef du service politique de franceinfo.

Les thèmes

- Eric Dupont-Moretti, un ministre sur la défensive ? La nouvelle loi Justice portée par Eric Dupond-Moretti a été votée par les députés le 25 mai en première lecture. Ce projet de loi pour la confiance en l'institution judiciaire prévoit notamment l'accès facilité à la justice et à son dossier par le justiciable, une sacralisation des échanges entre les avocats et leurs clients et des audiences filmées dans certaines conditions. Un vote qui intervient comme un bouffée d'oxygène pour le ministre de la Justice, alors que son collègue de l'Intérieur intervient tous azimuts sur la scène médiatique. Le couple police/justice est-il déséquilibré au sein du gouvernement ?

- L'interview fleuve d'Emmanuel Macron dans la revue Zadig : le chef de l'État a accordé un entretien de 23 pages au trimestriel. Emmanuel Macron y évoque "sa" France et sa conception du pays, mais aussi l'Histoire française et son rapport à deux dossiers : l'Algérie et le Rwanda. Il faut selon lui que la France assume ses fautes éventuelles notamment envers le Rwanda lors du génocide de 1994. Emmanuel Macron se rend ce jeudi dans le pays.