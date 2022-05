La fusillade dans une école du Texas, la reprise du dialogue social... Les informés du matin du mercredi 25 mai 2022

Renaud Dély et Marc Fauvelle

Autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély, Isabelle Labeyrie, journaliste de la rédaction internationale de Radio France, Grégory Philipps, directeur adjoint de la rédaction de France Culture et ancien correspondant de franceinfo aux Etats-Unis, Hadrien Bect et Neïla Latrous, journalistes politique à franceinfo, débattent de l'actualité du mercredi 25 mai.

Les thèmes

- La fusillade dans une école du Texas, à Uvalde, qui a fait 21 morts dont 19 jeunes élèves. Comme ses prédecesseurs en leur temps, le président américain Joe Biden appelle à "transformer la douleur en action". Pourquoi les actes ne suivent jamais les paroles ?

- La reprise du dialogue social en France avec une série de rendez-vous entre ministres et syndiats. En ligne de mire, le projet de réforme des retraites. La nouvelle équipe gouvernementale va-t-elle instaurer une nouvelle méthode dans la concertation ? Quels sont les points de la réforme sur lesquels une négociation est possible ?

