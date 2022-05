"Il est temps de transformer la douleur en action" : après une nouvelle tuerie dans une école aux Etats-Unis, Joe Biden appelle à affronter le lobby des armes

Joe Biden s'est exprimé quelques heures après l'horreur d'un massacre dans une école élémentaire du Texas, mardi 24 mai, qui a fait au moins 20 morts, dont 19 écoliers et un enseignant. Visiblement marqué, le président américain a appelé à "affronter le lobby des armes" pour prendre des mesures de régulation, alors que l'Amérique vient de replonger dans le cauchemar récurrent des fusillades dans des écoles.

"J'espérais en devenant président ne pas avoir à faire cela", a soufflé le démocrate de 79 ans en arrivant devant les caméras à la Maison Blanche. "Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes ?", a dit le président, informé du drame dans l'avion qui le ramenait d'une tournée diplomatique en Asie.

"Ne me dites pas que nous ne pouvons pas avoir d'impact sur ce carnage", a encore lancé Joe Biden, à propos du fléau des morts par armes à feu aux Etats-Unis.

I’m addressing the nation on the horrific elementary school shooting in Uvalde, Texas. https://t.co/8WI1nWHu6R