Etats-Unis : quinze morts, dont quatorze enfants, dans une fusillade dans une école primaire au Texas

Scène de terreur à Ulvade. Quinze personnes, dont quatorze enfants, ont été tuées mardi 24 mai lors d'une fusillade survenue dans une école primaire de cette petite ville du Texas (Etats-Unis) de 16 000 habitants, a annoncé le gouverneur de l'Etat, Greg Abbott.

Le tireur, âgé de 18 ans, aurait été abattu par les forces de l'ordre, a ajouté le gouverneur républicain lors d'une conférence de presse. Outre les quatorze enfants tués, un enseignant figure parmi les victimes, a ajouté cette source.

JUST IN: Gov. Greg Abbott gives an update on the school shooting in Uvalde. INFO: https://t.co/rhVwftZh2Y pic.twitter.com/4JSRU5FQlR