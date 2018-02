Floride : une fusillade fait de "nombreux morts" dans un lycée

La police locale confirme que le tireur a fait des morts, sans avancer de chiffre précis.

Un tireur a fait de "nombreux morts", mercredi 14 février, selon la direction d'un lycée situé au sud de Miami, en Floride, semant la panique parmi les élèves retranchés dans leurs classes ou tentant de s'échapper. La fusillade a eu lieu peu avant la fin des cours, dans le lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland.

Selon un journaliste d'ABC, la police locale a évoqué de "multiples morts", ainsi qu'au moins 14 blessés. Le tireur, qui a agi à l'extérieur et à l'intérieur du lycée, a été arrêté et est présenté comme un ancien élève de l'établissement. Les pompiers, cités par la chaîne locale CBS Miami, ont, eux, évoqué entre 20 et 50 blessés.

La Maison Blanche "surveille la situation"

"Nous n'avons reçu aucun avertissement, aucune indication, a assuré la direction de lycée. A notre connaissance, aucune menace n'avait été proférée."

Le président Donald Trump "a été informé de la fusillade dans une école en Floride", a indiqué la Maison Blanche, précisant qu'elle "surveillait la situation". "Aucun enfant, enseignant ou quiconque, ne devrait jamais se sentir en danger dans une école américaine", a tweeté le président.

"Nous avons tous pensé que c'était un exercice"

Les premiers témoignages recueillis sur place ont décrit des scènes de stupeur et de panique. "Ce qui s'est passé, c'est que l'alarme à incendie a sonné et nous avons tous pensé que c'était un exercice, parce qu'on avait déjà eu une fausse alerte incendie, alors on ne l'a pas pris au sérieux, a déclaré un élève sur une chaîne locale. Et tout à coup, on a entendu des coups de feu de l'autre côté de l'école."

Vidéo de l'intervention des forces spéciales dans une classe du lycée de #Floride

A ce moment-là, la police cherche encore à écarter tout risque d'un tireur caché parmi les élèves.pic.twitter.com/FYN03N3dch — Cédric Faiche (@cedricfaiche) 14 février 2018

"On pensait que c'était un exercice et après avoir fait 15, 20 pas hors de la classe on était à terre, et on se cachait dans le placard", a raconté une enseignante sur CNN.

Depuis le massacre de Sandy Hook, une école primaire du Connecticut où furent abattus il y a cinq ans 20 enfants âgés de 6 et 7 ans, les procédures d'alerte et les exercices d'entraînement se sont multipliés dans les établissements scolaires américains.