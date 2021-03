La candidature de Xavier Bertrand à la présidentielle de 2022, les exportations de vaccins contre le Covid-19 en Europe... Les informés du matin du 25 mars

Autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély, Étienne Gernelle, du Point, Alix Bouilhaguet et Jean Jérôme Bertholus de franceinfo débattent de l'actualité du jeudi 25 mars 2021. (FRANCEINFO)

Autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély, Étienne Gernelle, du Point, Alix Bouilhaguet et Jean-Jérôme Bertholus de franceinfo débattent de l'actualité du jeudi 25 mars.

Les thèmes

- Xavier Bertrand, l'homme qui peut battre Macron ? Le président de la région Hauts-de-France déclare sa candidature à la présidentielle de 2022 dans une interview au Point. Celui qui avait quitté les Républicains en 2017 ne souhaite pas participer à une éventuelle primaire de la droite. Ses propositions sont à droite, très à droite même. Mais a-t-il les armes pour représenter la droite ?

- Vaccinations contre le Covid-19 : L'Europe est-elle trop naïve ? L'Union européenne manque de doses et pourrait décider de bloquer les exportations de vaccins produits sur son sol et qui partent à l'étranger. L'UE a déjà exporté dix millions de doses vers le Royaume-Uni et n'a rien reçu en retour. Un sommet européen se tient jeudi et vendredi en visioconférence. Les 26 vont-ils se convertir au protectionnisme ?