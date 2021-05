Gérald Darmanin au rassemblement des policiers mercredi, conflit israélo-palestinien... Les informés du matin du mardi 18 mai 2021

Le plateau des informés du 18 mai 2021. (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Les débatteurs des informés du matin, autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély mardi 18 mai, sont Géraldine Woessner, journaliste au Point, Jean-Jérôme Bertolus, chef du service politique de franceinfo et Jean-Marc Four, directeur de la rédaction interantionale de Radio France.

Conflit israélo-palestinien

Après une semaine d'affrontements qui a fait au moins 222 morts, majoritairement palestiniens, aucun signe d'accalmie dans le conflit israélo-palestinien. La diplomatie tente de reprendre la main. Qui a les clés pour en sortir ? La médiation conjointe de l'Égypte, de la Jordanie et de l'Allemagne ? Les États-Unis ? L'ONU ? L'Europe ?

Colère des policiers

Deux semaines après le meurtre du brigadier Eric Masson à Avignon (Vaucluse), des milliers de policiers doivent se rassembler mercredi devant l'Assemblée nationale, à Paris, à l'appel de l'ensemble de leurs syndicats, qui veulent davantage de sévérité pour les "agresseurs des forces de l'ordre". Des responsables politiques de tous bords se sont annoncés, dont le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.