Frontière Moselle/Allemagne, réaction du gouvernement après les affrontements entre bandes rivales... Les informés du matin du 1er mars

Les informés du matin du 1er mars 2021. (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély, les débatteurs du jour sont Alix Bouilhaguet, éditorialiste politique à franceinfo canal 27 et Yannick Falt, journaliste politique à franceinfo radio.

Les thèmes du jour

- Covid : est-ce le retour du chacun pour soi en Europe ? L'Allemagne ferme quasiment sa frontière avec la Moselle, après avoir décidé de classer le département en zone à risque maximal. Berlin a mis la France au pied du mur. Ce choix, qui implique des contrôles et notamment un test de moins de 48 heures pour pouvoir franchir la frontière, est décrié par le gouvernement français, par la voix du secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune.

- Les ministres de l'Intérieur, de la Justice et de l'Éducation nationale se réunissent lundi après les affrontements qui ont eu lieu la semaine dernière entre plusieurs bandes rivales, notamment en Essonne. L'État se mobilise au plus haut niveau, Gérald Darmanin a évoqué la nécessaire réactivation d'un plan de lutte contre les bandes, mais a également appelé à la mobilisation des collectivités locales et des familles, en insistant sur la responsabilité familiale.