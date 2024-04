Désaccords entre Emmanuel Macron et Bruno Le Maire sur les finances publiques, Violences entre jeunes à Montpellier et Viry-Châtillon... Les informés du matin du mardi 9 avril 2024

Les thèmes :

Les finances publiques : Emmanuel Macron tape du poing sur la table. C’était hier au cours d’une réunion des cadres de sa majorité à l’Elysée. Habituellement le président n’y est pas il s’y est invité avec un objectif précis : mettre le hola ou tenter en tout cas dans les dissonances au sein de son gouvernement sur les économies budgétaires. Le président a réclamé de la cohérence et du sang froid. Dans son viseur : le ministre de l’Economie Bruno Le Maire qui souhaite aller plus vite et plus fort dans l’assainissement des finances publiques. Une véritable différence d’approche économique qui divise aussi dans la majorité, tout cela sur fond d’ambition politique de Bruno Le Maire.

Les violences entre jeunes : ce mardi 9 avril ont lieu les obsèques de Shemseddine, un adolescent de 15 ans tabassé devant son collège à Viry-Châtillon sur fond de différend autour de la sœur des 4 jeunes mis en examen. Il y a aussi eu l’agression de Samara à Montpellier il y a quelques jours. Le parquet a évoqué des violences récurrentes par messages interposés sur les réseaux sociaux. Un contexte de violences, d’hyper violence disent certains, qui mettent le gouvernement à rude épreuve. Sommé de réagir par la droite et l’extrême droite qui l’accusent de laxisme.

Les invités :

Rachel Garrat-Valcarcel, journaliste politique à 20 Minutes



Charles Sapin, journaliste politique au Point. Auteur de "Moissons de la colère" sur les nationalismes européens aux éditions du Cerf

