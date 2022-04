Crimes de guerre en Ukraine et campagne électorale en France : les informés du matin du 5 avril

Renaud Dély et Marc Fauvelle

Les informés du matin Renaud Dély et Marc Fauvelle Du lundi au vendredi à 9h06

Autour d'Augustin Arrivé et Renaud Dély pour commenter l'actualité du jour : Carole Barjon, éditorialiste politique à L'Obs, et Jean-Marc Four, directeur de la rédaction internationale de Radio France.

Les thèmes :

-Vladimir Poutine peut-il être poursuivi pour crimes de guerre ? Les images et les informations venues de villes ukrainiennes, comme Boutcha, semblent accréditer la réalité d'exactions commises par l'armée russe. Peut-on imaginer qu'elles fassent bouger la communauté internationale ? Emmanuel Macron a parlé de "suspicion de crimes de guerre". Le président russe aura-t-il un jour à répondre de ses actes ?

- Dernière semaine de campagne avant le premier tour de l'élection présidentielle. Le spectre de l'abstention plane sur le scrutin. Ce premier tour peut-il réserver des surprises ?