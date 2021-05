Colère des policiers, réouvertures du 19 mai : les informés du matin du 11 mai

Renaud Dély face à Lorrain Sénéchal, lors des Informés du matin sur franceinfo le 11 mai 2021 (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Autour de Lorrain Sénéchal et Renaud Dély : Alix Bouilhaguet, éditorialiste politique à franceinfo, et Jérôme Chapuis, rédacteur en chef du quotidien La Croix.

Le gouvernement doit-il craindre la colère des policiers ?

Après l'attentat de Rambouillet et la mort d'un policier lors d'une intervention à Avignon, les policiers sont en colère. Leurs syndicats ont été reçus lundi 10 mai par le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Les annonces faites à l'issue de cette rencontre suffiront-elles à calmer la colère et le désespoir parfois des policiers, qui ont le sentiment d'être de plus en plus pris pour cibles ?

Déconfinement : dans quelles conditions financières ?

Le gouvernement a précisé le calendrier du déconfinement, avec une réouverture le 19 mai des terrasses des bars et restaurants, des commerces, des musées et des salles de cinéma ou de théâtre... Mais cette réouverture se fera prudemment, avec des jauges de fréquentation strictes, et donc un chiffre d'affaires limité. Les commerces peuvent-ils surmonter ce cap ?