Covid-19 : restaurants, cinémas, magasins... Des jauges au pass sanitaire, Jean Castex détaille les prochaines étapes du déconfinement

"Je le dis de la façon la plus claire : nous sommes enfin en train de sortir durablement de cette crise sanitaire." Dans un entretien exclusif au Parisien (article pour les abonnés), lundi 10 mai, le Premier ministre, Jean Castex, s'est réjoui du recul progressif de l'épidémie de Covid-19 en France. "Nous touchons au but et c'est une bonne nouvelle", a-t-il poursuivi.

"Evidemment, cette sortie va se faire de façon progressive, prudente et accompagnée", a tempéré le chef du gouvernement, détaillant auprès du quotidien régional les modalités des prochaines étapes du déconfinement. Réouverture des terrasses et salles des restaurants, bars et cafés, jauges dans les commerces, musées ou dans les cinémas... Franceinfo fait le point sur les précisions de Matignon.

Le 19 mai

• Pour les restaurants, cafés et bars. Les terrasses de ces établissements vont rouvrir à 50% de leur capacité d'accueil le 19 mai, avec des tables comptant six personnes maximum. Ces dernières devront rester assises.

• Pour les commerces. L'ensemble des magasins considérés comme non essentiels en période de confinement vont pouvoir à leur tour rouvrir le 19 mai. Un client à la fois sera autorisé dans les enseignes de moins de 8 m2, et un minimum de 8 m2 par client sera requis pour les magasins de superficie plus importante. La règle sera la même pour les marchés ouverts, et sera de 4 m2 par personne pour les marchés en extérieur.

• Pour les musées. Une jauge de 8 m2 par personne est également prévue pour la réouverture des musées le 19 mai.

• Pour les cinémas et salles de spectacle. Ces salles vont de nouveau accueillir du public le 19 mai, avec une capacité maximale d'accueil de 35% et un plafond de 800 spectateurs, précise Matignon auprès du Parisien. Cette règle s'appliquera également aux salles de fêtes et salles polyvalentes.

Le 9 juin

• Pour les restaurants, cafés et bars. Pour la deuxième étape de ces réouvertures, le 9 juin, les terrasses pourront cette fois-ci rouvrir entièrement, avec toutefois le maintien de tables de six personnes maximum. Les salles de ces établissements pourront également rouvrir, avec une capacité d'accueil de 50% et des tablées de six maximum également.

• Pour les commerces. La jauge par client évolue de 8 m2 à 4 m2 le 9 juin, dans les commerces comme à l'intérieur marchés. Elle est levée pour les marchés en extérieur.

• Pour les musées. Comme pour les commerces, la jauge sera de 4 m2 par personne dans les musées à partir du 9 juin.

• Pour les cinémas et salles de spectacle. La capacité d'accueil passera de 35% à 65% le 9 juin, avec un plafond de spectateurs évoluant de 800 à 5 000 personnes. A partir de 1 000 personnes, un pass sanitaire sera appliqué, précise Le Parisien. Ces règles s'appliqueront également aux salles de fêtes ou salles polyvalentes.

Le 30 juin

• Pour les restaurants, cafés et bars. Les salles de ces établissements pourront ouvrir entièrement, tout en assurant le maintien des gestes barrières et de la distanciation physique. Un protocole sanitaire sera appliqué selon la situation épidémique à cette date.

• Pour les commerces. Le 30 juin doit marquer, en principe, la fin des jauges dans les magasins et marchés, précise Matignon.

• Pour les musées. Des jauges ne seront plus nécessaires dans les musées, mais le gouvernement appelle toutefois au maintien des mesures de distanciation physique, et au respect des gestes barrières dans ces établissements.

• Pour les cinémas et salles de spectacle. Ces lieux pourront accueillir du public sans jauge à partir du 30 juin, toujours dans le respect de la distanciation physique et des gestes barrières. Un pass sanitaire restera appliqué pour tout événement rassemblant plus de 1 000 personnes.