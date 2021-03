Calendrier vaccinal, union de la gauche dans les Hauts-de-France pour les régionales : les informés du matin du vendredi 12 mars

Les informés du matin du 12 mars 2021. (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély, les débatteurs du jour sont Ivanne Trippenbach, journaliste politique à L'Opinion, et Étienne Girard, rédacteur en chef société à L'Express.

Un calendrier vaccinal intenable ?

Le gouvernement peut-il tenir le calendrier de la vaccination contre le Covid-19 ? C'est la question qui se pose, en particulier après la nouvelle conférence de presse, jeudi 11 mars, d'Olivier Véran. Une tonalité et des propos assez pessimistes. Une situation sanitaire "tendue et inquiétante", qui continue à se dégrader, a-t-il souligné, en particulier dans trois régions, l'Ile-de-France, les Hauts-de-France et la région PACA.

>> DIRECT. Covid-19 : "il n'y a pas de raison de ne pas utiliser" le vaccin d'AstraZeneca, selon l'OMS

Olivier Véran qui insiste cependant : la campagne de vaccination va s'accélérer et notamment dès ce week-end. Mais avec les doutes accrus sur Astra Zeneca dans plusieurs pays d'Europe, des livraisons de vaccins en baisse au cours des trois prochaines semaines et des difficultés d'acheminement le gouvernement peut-il encore tenir son calendrier ? Emmanuel Macron a fixé comme objectif de vacciner tous les Français volontaires d'ici la fin de l'été. Il reste 190 jours

Un petit parfum de gauche plurielle qui vient des Hauts-de-France

Pour beaucoup, le nom de Karima Delli rime avec espoir. Elle sera en effet la cheffe de file d'union de la gauche dès le premier tour aux régionales dans la région des Hauts-de-France, et rassemble donc derrière elle écologistes, socialistes, insoumis et communistes.

Est-ce là une exception, un miracle ou un laboratoire ? En tout cas ce n'est pas le choix qui est fait par cette gauche plurielle qui part en ordre dispersé dans d'autres régions au premier tour. Pour certains, comme Clémentine Autain, cheffe de file des insoumis en Ile-de-France, union oui, mais au second tour.