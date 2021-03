DIRECT. Covid-19 : la Thaïlande retarde le lancement de sa campagne de vaccination avec l'AstraZeneca

Ce qu'il faut savoir

Le vaccin AstraZeneca suscite davantage de méfiance après sa suspension au Danemark, en Islande et en Norvège. La Thaïlande a décidé de reporter le lancement de sa campagne de vaccination avec l'AstraZeneca. C'est ce qu'a annoncé un responsable des autorités sanitaires, vendredi 12 mars, alors que la campagne de vaccinationavec ce sérum devait débuter le jour-même et une première injection au Premier ministre Prayut Chan-O-Cha. "L'administration de vaccins aux Thaïlandais doit être sûre, nous ne devons pas nous presser", a déclaré un conseiller auprès du comité national en charge de la campagne de vaccination contre le Covid-19 dans le pays.

La Thaïlande reporte sa campagne de vaccination avec l'AstraZeneca. "Bien que la qualité d'AstraZeneca soit bonne, certains pays ont demandé que [son utilisation] soit retardée" et "nous allons la retarder aussi", a annoncé Piyasakol Sakolsatayadorn, conseiller auprès du comité national en charge de la campagne de vaccination contre le Covid-19 dans le pays. Le Danemark, la Norvège et l'Islande ont pris la décision de faire une pause dans leur campagne de vaccination avec l'AstraZeneca. En cause : des craintes liées à la formation de caillots sanguins.

"Il n'y a pas lieu de suspendre la vaccination par AstraZeneca", selon Olivier Véran. Le ministre de la Santé a réagi, jeudi, aux décisions du Danemark, de la Norvège et de l'Islande. "Le bénéfice apporté par la vaccination est jugé supérieur au risque à ce stade", a affirmé Olivier Véran, précisant avoir saisi l'Agence nationale de sécurité du médicament.

Le seuil des 4 000 malades en réanimation de nouveau dépassé, une première depuis fin 2020. Trois régions continuent de concentrer les inquiétudes : les Hauts-de-France, l'Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur. "Toutes les 12 minutes, nuit et jour, un Francilien est admis en réanimation", a indiqué Olivier Véran, jeudi.

Le premier confinement a entraîné une hausse des états dépressifs. "En mai 2020, 13,5% des personnes âgées de 15 ans ou plus vivant en France déclarent des symptômes évocateurs d'un état dépressif", contre 10,9% en 2019, indique la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), vendredi. Les jeunes sont les plus touchés avec 22% des 15-24 ans, soit le double de 2019. L'augmentation des états dépressifs est également plus forte chez les femmes, 15,8% en 2020, contre 12,5% l'année précédente.