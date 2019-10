Lubrizol, crise au Samu, violences contre les pompiers, reconnaissance faciale... Les Informés du 26 octobre

Les Informés du 26 octobre 2019. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Les thèmes des Informés

Lubrizol : 500 personnes dans les rues de Rouen un mois après l'incendie

Samu social : le cri d'alarme

Les violences contre les policiers et les pompiers en hausse ?

Reconnaissance faciale : un avenir sous surveillance ?

Les invités des Informés

Marie-Catherine Beuth, rédactrice en chef adjointe à L’Opinion

Yasmina Jaafar, fondatrice de Laruchemedia.com, journaliste et experte en média et communication

Isabelle Alonso, romancière, chroniqueuse, à la télévision dans "Je t’aime, etc" l’après-midi sur France 2, et en presse écrite, dans Siné Hebdo et Siné Madame

Jean-Michel Ribes, metteur en scène et directeur du théâtre du Rond-Point à Paris.