Les informés de franceinfo du samedi 6 avril 2024

Victor Matet, Jean-François Achilli et Bérengère Bonte

Les informés de franceinfo Victor Matet, Jean-François Achilli et Bérengère Bonte

Les thèmes

Fin de vie. Les annonces de la ministre de la Santé Catherine Vautrin sur la fin de vie et les soins palliatifs. Plus d'un milliard d'euros d'effort financier. Soins palliatifs, euthanasies... On regarde ce qui se fait chez nos voisins européens.

Après le drame de Viry-Châtillon, comment la presse étrangère voit ce fait divers ? Les violences dans le milieu scolaire aux abords des établissements scolaires au cœur de l'actualité ces derniers jours, la faute aux réseaux sociaux ?

Européennes, l'extrême droite à l'assaut du parlement. Partout en Europe, on assiste à une percée des partis les plus conservateurs. En France, Jordan Bardella et Eric Zemmour étaient en meeting aujourd'hui.

30 ans du génocide au Rwanda, Emmanuel Macron déclare que "la France aurait pu arrêter le génocide". Quelles réactions dans les pays de nos informés ?

Les informés

Vibeke Knoop Rachline, correspondante à Paris pour la presse norvégienne

Ana Navarro Pedro, correspondante à Paris pour la presse portugaise

Enric Bonet, journaliste espagnol, correspondant à Paris pour le quotidien catalan El Periódico

Daniele Zappala, journaliste italien, correspondant du quotidien italien Avvenire

