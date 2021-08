Les anti-pass sanitaire de nouveau dans la rue, la loi climat validée, l'avancée des Talibans en Afghanistan... Les informés du 13 août 2021

Un des micros du studio des Informés de franceinfo. (CHRISTOPHE ABRAMOWITZ / RADIO FRANCE)

Les thèmes

- Au vu de la situation sanitaire en France métropolitaine et aux Antilles, le ministre de la Santé, Olivier Véran, fustige des slogans des anti-pass sanitaire qui manifestent samedi 14 août. Près de 200 cortèges sont prévus dans tout le pays.

- Face à l'avancée inexorable des Talibans en Afghanistan, la communauté internationale doit-elle rester les bras croisés, vingt ans après le début de l'intervention américaine, au risque de faire face à une nouvelle vague migratoire ? Quid de l'attitude ambigue de la France avec les Afghans qui l'ont servie sur place, et qui se voient refuser des visas ?

- La loi climat a été validée par le Conseil constitutionnel. N'est-elle pas déjà dépassée, au vu du dernier rapport très inquiétant du GIEC ?

- Tiktok, réseau social le plus téléchargé en 2021, met en place de nouvelles règles pour mieux protéger les plus jeunes. Est-ce une posture ou une réelle volonté de lutter contre le harcèlement et le manque de sommeil des jeunes ?

Les informés autour d'Aurélien Accart

François Ernenwein, rédacteur en chef au journal La Croix

Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne

Guilhem Ricavy, directeur des rédactions du groupe La Provence