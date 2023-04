La rencontre entre Élisabeth Borne et les syndicats, Gérald Darmanin auditionné, Emmanuel Macron en Chine... Les informés du mercredi 5 avril 2023

Les thèmes :

Réforme des retraites : l’intersyndicale reçue à Matignon, à la veille de la 11ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Pas de retrait de la réforme, que peut-il se passer d’ici au 14 avril, jour de la décision du Conseil Constitutionnel ? Laurent Berger parle de "grave crise démocratique", que vont faire les leaders syndicaux ? La droite réclame un "changement de méthode".

Maintien de l'ordre : la double audition de Gérald Darmanin devant les commissions des lois de l’Assemblée et du Sénat sur l'emploi de la force par les policiers et les gendarmes, lors des manifestations contre la réforme des retraites dans le pays et des violents affrontements à Saint-Soline dans les Deux-Sèvres. Quand le ministre de l’Intérieur dénonce "le terrorisme intellectuel de l'extrême gauche" et cible la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, coupables à ses yeux "d'une complaisance très inquiétante."

Emmanuel Macron en Chine, visite d’État de trois jours, guerre en Ukraine... et business. Le président français peut-il infléchir le soutien de Xi Jinping à Vladimir Poutine et le dissuader de vendre des armes à la Russie ? La France peut-elle trouver en Chine la paix en Ukraine ? La présence d’Ursula Von der Leyen affaiblit-elle l’image d’un président qui veut peser sur la scène internationale ? L’autre volet de la visite en Chine, 53 grands patrons français sont du voyage pour signer des contrats.

Les informés :

Julie Marie-Leconte, cheffe du service politique de franceinfo

Patricia Allémonière, grand reporter, spécialiste des questions internationales

François Reynaert, journaliste, écrivain et chroniqueur à L’Obs

Patrice Moyon, chroniqueur économique et social et éditorialiste à Ouest-France