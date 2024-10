Budget 2025, Doliprane et élections américaines… Les informés de franceinfo du lundi 21 octobre 2024

Les thèmes :

Budget 2025, des débats houleux à l'Assemblée nationale ce lundi : L'examen de la partie "recettes" du budget de l'État pour 2025, qui prévoit 60 milliards d'économies, a commencé ce lundi dans l'hémicycle où les débats s'annoncent très tendus. Certaines mesures phares se heurtent à un mur des oppositions, voire de certains soutiens de Michel Barnier. Le coup d'envoi à l'Assemblée nationale était donné à 21h30 pour les semaines les plus importantes de la jeune coalition Barnier, soutenue par une majorité relative Les Républicains-macronie aux fondations fragiles et toujours sous la menace d'une censure du Rassemblement national.

Le Doliprane passe sous contrôle américain : Le Doliprane, médicament le plus vendu en France, va pouvoir passer sous contrôle du fonds d'investissement américain CD&R. Le groupe pharmaceutique Sanofi a formalisé lundi 21 octobre son choix de lui céder 50% de sa filiale Opella qui produit l'antalgique, une opération dans laquelle l'État dit avoir obtenu des garanties "extrêmement fortes". Sur les sites d'Opella, à Lisieux (Calvados), dédiés à la fabrication du Doliprane, la grève a été prolongée jusqu'à vendredi, mais temporairement suspendue à Compiègne (Oise).

À J-15, la course à la maison Blanche est plus serrée que jamais entre Kamala Harris et Donald Trump : À quinze jours de la présidentielle américaine, dans une campagne au ton chaque jour plus virulent, Donald Trump était lundi en Caroline du Nord récemment frappée par un ouragan dévastateur, tandis que sa rivale démocrate tentait de convaincre des conservateurs modérés. Dans les sept États cruciaux pour l'élection présidentielle, les derniers pointages publiés lundi par le New York Times continuent à donner les rivaux au coude-à-coude.

Les invités :

Alexandra Scharwtzbrod, directrice adjointe à la rédaction de Libération

Corinne Lhaïk, journaliste politique à l'Opinion

Stéphane Vernet, directeur de la rédaction de Ouest-France