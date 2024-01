Les fêtes responsables. Aller manger dans des restaurants soucieux de "réduire leur impact environnemental"

L'enseigne Kadoresto propose des bons cadeaux pour aller manger dans des restaurants écoresponsables. "C'est le coffret cadeau qui permet de soutenir les restaurateurs engagés pour une alimentation locale de saison, affirme Adrien Hays, chef de projet. On vise plus de 100 restaurants pour la fin de l'année 2023. Nous, on se base notamment sur des labels qui auditent les restaurants qui ont atteint un certain niveau dans leurs engagements. La demande existe côté clients. On sait que les Français ont envie de changer leur mode de consommation, d'aller vers des modes de consommation plus responsables".

Pour établir sa sélection, Kadoresto se base essentiellement sur le label Écotable, peu connu du grand public. Quelque 500 restaurants en France se sont tout de même fait auditionner. "Ces restaurants répondent à un questionnaire de 150 questions, indique Lou Dacquet, responsable communication et marketing d'Écotable. Ils nous fournissent également un mois de factures pour qu'on puisse leur faire une restitution d'audit très poussée durant laquelle, on leur donne des préconisations pour réduire leur impact environnemental, autant sur l'alimentaire que sur la manière dont ils constituent leur carte, gèrent leurs déchets, leurs ressources, la manière dont ils meublent leur restaurant, tout ce qui peut avoir un impact sur un établissement."

Les étoiles vertes du guide Michelin

Ceux qui remplissent le plus de critères se voient décerner une, deux ou trois écotables. Un classement qui en rappelle celui du guide Michelin. D'ailleurs le prestigieux guide décerne aussi depuis trois ans son étoile verte."Ça va passer par ses approvisionnements, les choix de producteurs que le chef peut faire, le respect de la saisonnalité des produits, liste Élisabeth Boucher, directrice de communication du guide Michelin. Ça va également passer par des restaurants qui vont faire des choix courageux, audacieux en matière d'économie d'énergie. Certains chefs qui vont choisir de renoncer à la climatisation ou avoir un système de chauffage plus sobre. On espère que cette étoile verte va inspirer de plus en plus les chefs cuisiniers et leurs équipes et qu'à terme, on n'en aura plus besoin."

On en est encore loin. Michelin a ainsi décerné 88 étoiles vertes en France, moins de 500 dans le monde. Une goutte d'eau comparée aux quelque 17 000 établissements couronnés par le guide, toutes catégories confondues.