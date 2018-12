Les enfants des livres. "Sans famille", le coup de cœur de Rayan, à lire et à voir au cinéma !

"Sans famille", d'après Hector Malot, version abrégée de Michel Laporte (EDITIONS CASTOR POCHE)

C’est une très belle histoire, celle de Sans famille, dans une version abrégée d’après Hector Malot, écrite par Michel Laporte et illustrée par Sébastien Pelon, aux éditions Castor Poche qu'a choisi de présenter Rayan. Elle est à lire à partir de 9 ans.

Le roman, un classique du livre jeunesse

L’action se déroule au XIXème siècle, dans la petite ville de Chavanon, en Corrèze. Rémi apprend qu’il est en fait un enfant trouvé… Faute d'argent ses parents adoptifs ne peuvent plus l'élever et son père décide de le vendre à un saltimbanque, du nom de Vitalis.

Cet homme au passé mystérieux a détecté chez le jeune Rémi un don pour le chant et il compte bien le faire travailler afin de révéler ce talent et le faire participer aux spectacles de rue de sa troupe. Il va même l'aider à découvrir qui sont ses vrais parents.

Ensemble ils partent donc sur les routes du Sud-Ouest, ils iront ensuite jusqu’à Paris et même Londres. En chemin, Rémi suivra l’apprentissage de son maître, qu'il apprend à aimer et connaître, malgré son secret...

Le film, à voir en famille

Il y a eu plusieurs adaptations de Rémi sans famille au cinéma. C'est celle d’Antoine Blossier, le film est sorti le 12 décembre 2018, avec Daniel Auteuil, magistral dans le rôle de Vitalis, et le jeune Maleaume Paquin dans celui de Rémi.

Un très joli film à voir en famille. Rayan l'a d'ailleurs beaucoup aimé, et l'a trouvé très fidèle à l'histoire qu'il avait lu. En fait, livre et film lui ont donné l'envie de se plonger maintenant dans la version originale d'Hector Malot !

"Rémi sans famille", film d'Antoine Blossier (MARS FILM)

Le Labo des histoires

Rayan,11 ans, est inscrit au Labo des histoires de Paris dirigé par Marine Noé. Le labo des histoires propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France, pour les jeunes de 9 à 25 ans.

Les enfants des livres ont aussi aimé

1 Des classiques revisités en albums...

Chacune des illustrations d'Olivier Desvaux est un véritable tableau, et cela s'explique lorsque l'on sait que sa technique de prédilection est la peinture à l'huile.

L'histoire de Cosette de Victor Hugo, est éditée chez Belin Jeunesse et elle est à lire dès 8 ans (octobre 2018).

"Cosette", d'après Victor Hugo, illustrations de O. Desvaux (BELIN JEUNESSE)

Dans la famille Lepic, le petit dernier de la fratrie est roux, comme toutes les illustrations de cet album, et on le surnomme, "Poil de Carotte". D'ailleurs tout le monde se moque de lui. Heureusement le jeune garçon s'en sort très bien... grâce à l'humour !

Poil de Carotte de Jules Renard, illustré par Ronan Badel, paru aux éditions Flammarion Jeunesse (novembre 2018) et à partir de 11 ans.

"Poil de Carotte", de Jules Renard, illustré par Ronan Badel (FLAMMARION JEUNESSE)

La jeune héroïne Caroline créée par Pierre Probst, vient d'avoir 65 ans, et ça ne se voit pas !

Pour la fêter dignement, trois albums qui n'étaient plus disponibles sont réédités pour l'occasion. Il s'agit donc de Caroline sur la lune mais aussi de Caroline et le robot et de Caroline en Europe.

Et pour souffler dignement les bougies, Anne Gutman et Clément Masson donne à nouveau vie, de manière très fidèle, à cette série avec un nouvel album intitulé, bien entendu, Caroline fête son anniversaire, publié aux édtions Album Hachette, à lire à partir de 3 ans. La petite héroïne a un peu grandi, son joli visage est plus mature, et ça lui va drôlement bien !

"Caroline fête son anniversaire" de A. Gutman & C. Masson (EDITIONS HACHETTE)

2 A lire et à écouter...

On retrouve les bêtises de Sophie, gaiement revisitées par Anaïs Vaugelade avec la voix de la comédienne Elsa Lepoivre et la douce musique de Robert Schumann.

Des malheurs de Sophie, éditions Didier Jeunesse, octobre 2018, à partir de 5 ans.