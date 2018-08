Les enfants des livres. "Roslend", le coup de cœur d’Anna

"Roslend", Nathalie Somers (EDITIONS DIDIER JEUNESSE)

Un récit qui mêle la Grande Histoire avec le fantastique, voilà qui pourrait bien occuper une bonne partie de votre temps de lecture cet été.

Anna, 10 ans, a choisi de parler du premier tome de cette série intitulée "Roslend" de Nathalie Somers, parue aux Editions Didier Jeunesse en mars 2017 et à lire à partir de 12 ans. En juin 2018 est sorti le troisième et dernier tome de cette série.

Une aventure historique et fantastique pleine de rebondissements !

Dans cette histoire, deux mondes bien différents alternent, l’un est bien réel, il se passe pendant la Seconde Guerre Mondiale et l’autre se déroule dans un univers inconnu, celui de Roslend.

Lucan, un jeune garçon orphelin de 14 ans vient de perdre son grand-père. Avant de mourir ce dernier lui confie une horloge. Rapidement, Lucan s’aperçoit que grâce à elle, il peut se transporter dans un autre monde, extraordinaire et également menacé, celui de Roslend. Y a-t-il un lien entre le danger qui pèse sur ce monde et le destin de Londres ? Le temps est plus que jamais compté pour Lucan qui a désormais une mission : gagner la bataille de Roslend pour sauver… rien de moins que l’Empire britannique !

L’auteur

Nathalie Somers est ingénieure de formation et a été enseignante. Passionnée d’histoire et de récits fantastiques, elle se consacre maintenant totalement à l’écriture.

Le Labo des histoires

Anna a 10 ans et elle est laborantine au Labo des histoires de Paris.

Cette association propose des ateliers d’écriture gratuits pour tous les jeunes de 9 à 25 ans qui aiment lire et écrire.