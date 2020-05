Les enfants des livres. Le grand retour du best seller "Hunger Games" et déjà le chapitre 10 !

Chapitre 10, "Moi... Meurtrière", illustration de Luc Desportes (LUC DESPORTES)

En cette période inédite de pandémie du coronavirus et de déconfinement pour tous, "Les enfants des livres" vous proposent des idées de lecture et ils vous invitent à suivre leur Journal sur le web. Créé pendant le confinement, Le journal des enfants (confinés) des livres est devenu :

Le journal des enfants (déconfinés) des livres

Avec Bertrand Puard, romancier et auteur jeunesse, notre parrain pour ce Journal, et les sociaux romanscasterman et Let's read, qui relaient notre histoire, chaque dimanche depuis les débuts de la pandémie, Le journal des enfants (confinés) et maintenant (déconfinés) des livres propose un nouvel épisode écrit par l'un des jeunes de l'équipe des Enfants des livres (de 11 à 18 ans).

"Moi...Meurtrière" est le titre du dessin que Luc Desportes vous propose pour illustrer ce nouvel épisode, écrit par Noam.

Voici le dixième chapitre du Journal des enfants (déconfinés) des livres

Dixième chapitre signé Noam , 17 ans,

Le coup de coeur de Noam

Hunger Games, la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, de Suzanne Collins, traduit de l'anglais par Guillaume Fournier, éditions PKJ (mai 2020).

Hunger Games, c'est un phénomène mondial, plus de 100 millions d'exemplaires de la trilogie ont été vendus dans le monde, dont 2,5 millions en France. Le retour tombe à pic, ce sera peut-être même l'occasion d'aller #tousenlibrairie !

L'adaptatation au cinéma avait révélé au public la jeune Jennyfer Lawrence, on attend de voir quelle sera l'élue pour le prochain film actuellement

en préparation !

En attendant, voici l'histoire de ce quatrième volet de Hunger Games :

Il débute le jour de la moisson pour la dixième édition des Hunger Games. Le jeune Coriolanus a 18 ans, il suit ses études au Capitol et espère bien entrer à l'université. Orphelin, il vit avec sa grand-mère et sa jeune cousine Tigris. La famille Snow a tout perdu et vit pauvrement mais le jeune homme essaie de sauver les honneurs en apparence. Il compte bien redorer le blason de la Maison Snow en devenant Mentor lors des fameux jeux, les Hunger Games, où des jeunes doivent s'entretuer pour qu'il ne restequ'un seul vainqueur. On lui assigne alors pour tribut Lucy Gray, du District 12. La jeune fille risque bien de troubler tous ses plans : "dévoré d'ambition, poussé par la compétition, il va découvrir que la soif de pouvoir a un prix".

Avec ce livre, je voulais explorer l’état de nature, qui nous sommes, et ce que nous percevons comme nécessaire pour notre survie. La reconstruction sur 10 ans de l’après-guerre, alors que Panem lutte pour s’en sortir, me semblait être un terrain fertile pour raconter l’histoire de nouveaux personnages. Suzanne Collins

"Hunger Games, la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur" (EDITIONS PKJ)

Un autre coup de coeur de Noam

Nous vous invitons à (ré)écouter la présentation du roman futuriste Kaplan, paru aux éditions Syros (septembre 2018). Chronique que nous avons enregistrée avec l'auteur, Sébastien Gendron, et diffusée dans Les enfants des livres le 10 juin 2019.

"L'homme a besoin d'avoir peur. L'homme a besoin d'un chef pour le rassurer sur son avenir"

L’action de Kaplan se déroule en 2049. Leeton a fait sécession au cœur d’une autre ville, le Cushinberg, qui est une dictature avérée. Noam a beaucoup aimé l'intrigue du récit et la dimension politique de l'histoire, entre dictature et démocratie futuristes.

"Kaplan", de S. Gendron (EDITIONS SYROS)

Et d'autres idées de lectures

Le conseil de Malo, 11 ans

Contes héroïques de filles intrépides, ouvrage collectif, écrit par Olga Baumert, Holly Hatam, Kerry Hyndman, Molley MAY, Hannah Peck, Hannah Tolson, paru aux éditions Gründ (octobre 2019)

"Ce recueil rassemble des contes, plus ou moins classiques (comme Gretel et Hansel) qui mettent en valeur les actions de filles intrépides. De la Norvège au Japon, ces contes se déroulent dans différents lieux et à différentes époques.

Mon conte préféré, c'est Chandra et les éléphants, l'histoire d'une jeune fille vivant en Inde. Elle et sa famille cultivent le riz, ils donnent toutes leurs récoltes à leur Rajah (une sorte de roi).

Celui-ci leur promet qu'en cas de famine, il leur redonnera leur riz pour qu'ils ne meurent pas de faim. Chandra se lie d'amitié avec les éléphants du Rajah, elle les connaît mieux que quiconque. Mais un jour, les éléphants tombent gravement malades, la famine s'installe et le Rajah ne donne rien au peuple, sur le point de mourir de faim. Grâce à son intelligence, Chandra va essayer de remettre de l'ordre dans sa contrée..."

J'ai beaucoup aimé ce livre car il est très féministe, captivant et palpitant. Il y a beaucoup d'aventures et de ruses. Il est bien illustré par différents dessinateurs. Malo

"Contes héroïques de filles intrépides", ouvrage collectif (EDITION GRÜND)

Remise du Prix le plus inspirant... le Prix INSPIREO des lycéens

Petit rappel de l'idée de ce Prix : donner aux jeunes "l’envie de lire des récits inspirants et responsables".

Créé en 2017 par l’association Inspireo, il a la particularité d’être décerné par des jeunes, pour inspirer d’autres jeunes à la découverte de l'autre et à la solidarité. Il propose des lectures de récits positifs et souvent incroyables, des témoignages de courage et d’engagement solidaire.

Plus de 300 jeunes issus de 15 lycées français, en France et à l’étranger, se sont plongés cette année encore dans les livres de la sélection. Parmi les 3 ouvrages finalistes,

Le Prix INSPIREO des Lycéens 2020, remis cette année sous le patronage de la Commission Nationale Française pour l’UNESCO, a été décerné à :

Moitié de personne de Diariata Coulibaly, éditions Baudelaire (août 2018).

Roman autobiographique de Diariata Coulibaly. Née en Mauritanie, atteinte de poliomyélite, rejetée, elle va se battre pour aller à l’école. Pour sensibiliser au droit à l’éducation pour tous les jeunes.

Nous sommes heureux de primer ce livre qui illustre un combat contre la ségrégation, la haine, le sexisme, et pour l’égalité des chances, le respect de la personne, l'optimisme. Le Jury des lycéens du Prix INSPIREO2020

Les deux autres finalistes du Prix INSPIREO 2020 sont :

Retour à Birkenau de Ginette Kolinka, avec Marion Ruggieri, éditions Grasset (mai 2019). Arrêtée par la Gestapo en mars 1944 et déportée à Auschwitz-Birkenau, à 94 ans, cette grande dame rescapée de l'horreur nous livre un témoignage bouleversant.

Noire : La vie méconnue de Claudette Colvin d’Émilie Plateau d’après Tania de Montaigne, éditions Dargaud (janvier 2019). Alabama 1955. Pendant la ségrégation raciale aux USA, avant Rosa Parks, Claudette Colvin devient la première femme à plaider non coupable et à poursuivre la ville en justice.

Et vous pouvez retrouver la liste de tous les ouvrages sélectionnés pour ce Prix sur la page web des enfants des livres du 3 mars 2020.



Lauréats 2020 du Prix INSPIREO (PRIX INSPIREO)

Et surtout, restez bien prudents, haut les coeurs et bonnes lectures à tous !