Les enfants des livres. "Kaplan"de Sébastien Gendron, le coup de cœur de Noam

Cette semaine Noam, 16 ans, a rencontré Sébastien Gendron, l'auteur du thriller fantastique, Kaplan, paru aux éditions Syros (septembre 2018)

"L'homme a besoin d'avoir peur. L'homme a besoin d'un chef pour le rassurer sur son avenir"

L’action de Kaplan se déroule en 2049. Leeton a fait sécession au cœur d’une autre ville, le Cushinberg, qui est une dictature avérée. Deux personnages principaux : Kaplan, un espion envoyé faire une mission suicide à Leeton. Et Rimbolt, 16 ans, qui habite Leeton, et qui a été recruté par les services secrets de son pays pour surveiller Kaplan. Un adulte contre un ado, une course contre la montre entre les deux "ennemis" : qui manipule qui ?

Noam a beaucoup aimé l'intrigue du récit et la dimension politique de l'histoire, entre dictature et démocratie futuristes.

Voici l'interview intégrale :

Le labo des histoires

Noam a 16 ans est laborantin au Labo des histoires de Paris. Le labo des histoires propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France, pour les jeunes de 9 à 25 ans.

