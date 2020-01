Les enfants des livres. "La Passe-miroir", le grand final de la saga en quatre tomes est enfin là !

"La Passe-miroir", tome 4 La tempête des échos, de C. Dabos (GALLIMARD JEUNESSE)

Véritable phénomène d'édition en France comme à l’étranger, plus de 500 000 exemplaires vendus dans le monde et traduite dans 17 langues, La Passe-miroir de Christelle Dabos (Gallimard jeunesse) est une saga en quatre volumes que nous présente Jeanne, 16 ans, et dont le dernier tome vient de paraître (28 novembre 2019). Cette histoire, démarrée en 2013, est aussi disponible en version Folio et elle est à lire à partir de 12 ans... et jusqu'à pas d'âge !

L'histoire

L'action se passe après un grand cataclysme, appelé "la déchirure".

Dans ce nouveau monde, foisonnant et incroyable, vit sur une des Arches, appelée Anima, Ophélie, l’héroïne de cette saga. Elle est "liseuse" et elle a un autre pouvoir, celui de passer à travers les miroirs, c’est donc elle La passe-miroir !

Cette saga a été conseillée par Florence Hinckel à Anna, lors de la chronique du 17 novembre 2019 sur son dernier roman, Ce qui fait battre nos cœurs.

Les trois premiers tomes de La Passe-Miroir

Tome 1 : Les Fiancés de l'hiver, publié le 6 juin 2013

"La passe-miroir", tome 1 de C. Dabos (GALLIMARD JEUNESSE)

Tome 2 : Les Disparus du Clairdelune, publié le 29 octobre 2015

"La Passe-miroir", de C. Dabos (GALLIMARD JEUNESSE)

Tome 3 : La mémoire de Babel, publié le 1 juin 2017

"La Passe-miroir", tome 3 de C. Dabos (GALLIMARD JEUNESSE)

D'autres idées de lectures

Peau d'âne et la princesse qui-pue-du-bec, de Stéphane Botti, illustré par Aurélie Grand, éditions Magnard Jeunesse (janvier 2020). Pour les 8 ans-12 ans.

Pas de chance, même au pays des princesses, on doit aller à l'école et Peau d'âne n'y échappera pas ! Sa marraine est catégorique : avant de pouvoir porter de belles robes et d'aller au bal, il faut s'instruire ! Peau d'âne s'y résout. Les premiers jours, elle adore l'école et se fait de merveilleuses copines dont Blanche-Neige et Raiponce, rendez-vous "conte" !

Malheureusement, la très belle Princesse aux Boucles-Parfaites, dont tout le monde aimerait être la meilleure amie, se révèle être une véritable langue de vipère et ligue toutes les autres élèves contre la pauvre Peau d'âne : "Pouah, ça sent la grange !", "On aura ta peau, Peau d'Ane !"... Bref, un véritable calvaire commence pour la jeune fille qui devient le souffre-douleur de la classe et ne veut plus aller à l'école. Heureusement, Peau d'âne sera plus têtue qu'un âne ! Voici un conte qui revisite avec beaucoup d'humour tous les autres contes pour parler d'un sujet grave, celui du harcèlement scolaire et de ses conséquences. Un premier roman à mettre entre toutes les petites mains !

"Peau d'âne et la Princesse qui-pue-du-bec", de S. Botti, illustrations Aurélie Grand (MAGNARD JEUNESSE)

On a tué la Petite Souris, de Silène Edgar, illustré par Noëmie Chevalier, éditions Scrineo. A partir de 8 ans.

C'est le drame ! Un matin, la Petite Souris est retrouvée morte, la dent de Louanne entre les pattes. La petite fille décide alors qu'il faut coûte que coûte dresser une nouvelle petite souris qui soit capable de récupérer les dents de lait des enfants du monde entier. Aidée des siens et surtout de la magie, Louanne décide de gravir la montagne magique où elle croisera peut-être l'Ankou. L'Ankou ? Attention, frisson garanti. Un petit roman qui donne bien envie de se plonger ensuite dans les légendes du pays bigouden !

"On a tué la petite souris", de S. Edgar, illustré par N. Chevalier (ScriNeo)

