Les enfants des livres. "La Faucheuse", le coup de cœur de Charline

"La Faucheuse" de N. Shusterman (ROBERT LAFFONT)

Charline, 13 ans, est laborantine au labo des histoires de Grenoble. Nous avons pu faire cette chronique en duplex grâce aux moyens techniques de France Bleu Isère et en compagnie de Bastien Castellan, directeur du Labo des histoires de la région Auvergne-Rhône Alpes.

Pour sa première chronique, Charline a choisi de présenter le tome 1 de la série La Faucheuse, de Neal Shusterman, traduit de l’anglais par Cécile Ardilly, et paru aux éditions Robert Laffont (février 2017).

Une trilogie fantastique

Bienvenue dans un monde futuriste où les humains, grâce au progrès de la science, deviennent immortels et peuvent rajeunir comme ils le souhaitent. Plus de problèmes d’inégalités, de faim ou de guerre, tout est régi par le "Thunderhead", un nuage informatique qui gère ce nouveau monde.

Seul bémol, la surpopulation. Un seul moyen pour la réguler, la Communauté des Faucheurs. Des humains désignés parmi les humains pour mettre à mort certains de leurs congénères qu’ils auront sélectionnés selon les critères du "Thunderhead". Deux ados, Citra et Rowan, sont choisis par Maître Faraday, un Faucheur, pour devenir des apprentis faucheurs, mais un seul des deux le deviendra.

Charline a aimé ce roman car il permet une réflexion sur les progrès scientifiques et la place à donner à internet pour les nouvelles générations.

Le troisième et dernier tome de La Faucheuse est prévu pour 2019. Le second tome, lui est sorti en mars 2018.

Best-seller aux États-Unis, ce premier tome de la trilogie La Faucheuse est déjà en cours d’adaptation par les studios Universal.

Du 28 novembre au 3 décembre 2018 se tient le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil.

Samedi 1er décembre 2018 à 14h,

Les enfants des livres, en partenariat avec Le Labo des histoires, seront présents pour une rencontre exceptionnelle avec l'auteur américain Neal Shusterman.

Lilou, Alexandre et Noam, laborantins au Labo des histoires de Paris, poseront toutes leurs questions à l'auteur sur le thème de "Nos futurs incertains".

Lors du salon, une deuxième rencontre se tiendra le dimanche 2 décembre 2018 à 14h avec trois auteurs, Bertrand Puard, Julie Delestrange et Sébastien Gendron, autour du thème "Jeux de pouvoirs".

Pour retrouver tous ces rendez-vous, n'hésitez pas à consulter le programme du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil

Les enfants des livres ont aussi aimé

Le Prix Goncourt des Lycéens

Le Centenaire de la Grande Guerre est mis à l’honneur avec le choix du roman Frère d’âme, de David Diop (Seuil, août 2018).

L’histoire est celle d’un jeune tirailleur sénégalais qui voit mourir son meilleur ami au Front et qui sombre ensuite dans la folie.

"Frère d'âme", D. Diop (ÉDITIONS DU SEUIL)

Le Prix Apollinaire 2018

Pour les grands enfants... Aussi surnommé le "Goncourt de la poésie", il a été remis lundi dernier, le 12 novembre 2018, dans le célèbre café littéraire parisien de St Germain des Près, les Deux Magots, où le poète avait ses habitudes. Le Prix Apollinaire, fondé en 1941, couronne chaque année "en dehors de tout dogmatisme d’école ou de technique un recueil caractérisé par son originalité et sa modernité". Présidé par Jean-Pierre Siméon, le jury était composé cette année de personnalités du monde de la poésie, Marc Alyn, Linda Maria Baros, Tahar Ben Jelloun, Zéno Bianu, Fabienne Courtade, Philippe Delaveau, Guy Goffette, Jean Portante et Jean Rouaud.

Le Prix Apollinaire a été attribué à Cécile Coulon pour Les ronces. La lauréate du Prix Apollinaire est romancière depuis l'âge de 16 ans ; Les ronces est son premier recueil de poèmes.

Le prix Découverte revient à Alexandre Bonnet-Terrile pour Les numérotés. Alexandre Bonnet-Terrile est actuellement élève en classe préparatoire littéraire à Paris. Les Numérotés est aussi son premier recueil. Ces deux très jeunes auteurs sont édités par Le Castor Astral.

Ce prix a cette année une aura particulière puisque c’est le centenaire de la mort de Guillaume Apollinaire. À cette occasion, dans Tout terriblement (éditions Gallimard) Laurence Campa a sélectionné dans un très joli recueil les poèmes les plus célèbres d’Apollinaire. Ils sont illustrés d’œuvres des peintres proches du poète, comme Matisse, Marie Laurencin ou Picasso.

"Tout terriblement", anthologie illustrée de poèmes d'Apollinaire. Edition et préface de L. Campa (GALLIMARD)

Le Prix Gulli 2018

Pour les plus jeunes, à partir de 12 ans, c'est Le mot d'Abel, de Véronique Petit, paru aux éditions Rageot qui a remporté le Prix Gulli. Dans le monde d'Abel, on hérite d'un mot vers l'âge de 12 ans. Un mot qui peut, ou pas, conditionner sa vie !

"Le mot d'Abel" de V. Petit (RAGEOT)

Une mention spéciale a été attribuée à Emmanuel Bourdier pour Mercredi, c'est papi !, chez Flammarion Jeunesse. Quand le jeune Simon arrive à oublier qu'il n'y a pas internet chez son grand-père et, même, finalement il trouve que c'est mieux : on peut se raconter des histoires...

"Mercredi, c'est papi !", E. Bourdier. (FLAMMARION JEUNESSE)

Agenda

Les 23 et 24 novembre 2018, Radio France fête le livre



C'est la septième édition de ce rendez-vous de la Maison de la Radio avec comme invitée d'honneur Amélie Nothomb. Masterclasses, rencontres, débats, dédicaces, émissions en direct... Bref, Radio France fête le livre !

Les Foulées Littéraires près de Bordeaux sur le thème "sport et humour"

Elles sont organisées pour la huitième édition par la Ville de Lormont, près de Bordeaux. Michel Iturria, dessinateur de presse et auteur des Rubipèdes et Vincent Clerc, joueur de rugby, seront les invités d’honneur de cette édition. Le programme de ces rencontres fait la part belle aux jeunes qui aiment le sport... et la lecture bien sûr !