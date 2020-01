Les enfants des livres. Bonne année 2020 !

Feu d'artifice du nouvel an 2020, dans le ciel de Boston, aux USA. (GETTY IMAGES)

Emeline et Anna, 12 ans, se connaissent bien et elles ont décidé de commencer 2020 en s'offrant des livres :

Emeline a choisi un roman fantastique pour Anna

Le prieuré de l’Oranger, de Samatha Shannon, traduit par Benjamin Kuntzer et Jean-Baptiste Bernet, paru aux éditions DE SAXUS (octobre 2019)

Cette histoire fantastique de près de 1000 pages, est pleine de légendes et de dragons, et pour une fois, ce ne sera pas celle d'un royaume mais celle d’un "Reinaume" :

"Un monde divisé. Un Reinaume sans héritière. Un ancien ennemi se réveille."

"Le Prieuré de l'Oranger", de S. Shannon (EDITIONS DE SAXUS)

Anna a choisi d’offrir à Emeline un thriller

Les 7 vies de Léo Belami, de Nataël TRAPP, paru aux éditions Robert Laffont (septembre 2019)

"Demain je vais mourir... et ce ne sera pas la première fois…"

Dans ce roman palpitant, Léo va tenter d’empêcher le meurtre de Jessica Stein, une élève assassinée trente ans auparavant. Car, de façon inexpliquée, c’est dans la peau d’un autre qu’un matin il s’est réveillé dans les années 80…

"Les 7 vies de Léo Belami", de N. Trapp (ROBERT LAFFONT)

Le labo des histoires

Anna et Emeline sont laborantines au labo des histoires de Paris. Le labo des histoires propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France, pour les jeunes de 9 à 25 ans.

Dans la hotte de cette nouvelle année il y avait aussi :

Pour Anna :

Les secrets du STROM, le tome 2, Le prince écarlate, d’Emmanuelle et Benoît de Saint-Chamas est paru aux éditions Nathan (sept 2019). Pour retrouver la chronique sur le premier tome avec les auteurs c’est par ici !

"STROM", Tome 2, "Le Prince Ecarlate", d'E. et B. de Saint Chamas (NATHAN)

Pour Emeline :

Un album sur les Secrets de sorcières, de Julie Légère, Elsa White et Laura Pérez, éditions De La Martinière Jeunesse (octobre 2019). Un album pour tout connaître de la sorcellerie, sortez vos chaudrons et surtout, on vous jette nos meilleurs sorts pour 2020 !

"Secrets de sorcières", de J. Légère, E. Whyte et L. Perez (EDITIONS DE LA MARTINIERE JEUNESSE)

BONNE ANNEE !